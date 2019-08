‘Waarom geen twee dagen Waregem Koerse?'

De vips, de bookmakers en de obligate hoeden zijn dinsdag ongetwijfeld weer van de partij op Waregem Koerse. Maar de organisatoren willen ook een nieuwe generatie aanspreken. ‘We moeten meer naar de paarden kijken, minder naar de hoeden.’

Waregem Koerse is Pukkelpop niet, maar baron Philippe Casier, de voorzitter van het organisatiecomité achter de bekendste paardenrace van Vlaanderen, laat niets over aan het toeval. ‘Moeten we niets achter de hand houden als hier ook vlaggenheisa losbarst?’, bedenkt Casier luidop. ‘Kunnen we niet snel nog wat vlaggen laten maken om uit te delen aan de ingang? Met een paard erop?’

Het is een grap, maar de stress neemt wel degelijk toe in de kantoren van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, die de wedstrijd al voor het 172ste jaar op rij organiseert. Dinsdag zakken naar schatting 40.000 mensen, onder wie 6.500 netwerkers en vips, af naar de hippodroom aan de Gaverbeek.

Casier verliest zijn smartphone geen moment uit het oog. Af en toe veert hij op. ‘Zijn al mijn uitnodigingen nu al verstuurd?’ ‘Sorry, ik moet even met die mensen gaan spreken.’ Op de achtergrond hangt een medewerker aan de telefoon met internationale contacten. ‘Oui. Waregem Koerse. Koerse. Ça s’écrit K-O-E-R-S-E.’

Bram Vandewalle, die nog maar zes maanden de dagelijkse leiding over het organisatiecomité heeft, kijkt nog altijd op van alle drukte. ‘Tot nog toe was ik geen fervent bezoeker’, zegt hij. ‘Nu dinsdag wordt het mijn derde editie. Maar hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik verwonderd ben over wat voor een fenomeen Waregem Koerse is. Dat zo’n evenement al 172 jaar bestaat, is op zich uniek. Bovendien vindt alles op één dag plaats. Vanaf even voor twee uur staat hier zo’n 40.000 man te kijken naar de rennen, rond acht uur ’s avonds is het afgelopen. Dat zie je nergens in Europa.’

Philippe Casier (74) is al twaalf jaar voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging. Voor de baron, die tot 2004 algemeen directeur van het dienstenbedrijf Fabricom was, is Waregem Koerse een familiezaak. Zijn overgrootvader stond in 1847 mee aan de wieg van de jaarlijkse paardenwedstrijden in Waregem. Voor Casier voorzitter werd, leidde zijn vader Jean decennialang de organiserende vzw. Een bestuursfunctie in de Waregemse Koersvereniging lijkt sowieso erfelijk. Bestuurslid Thierry Storme is een nakomeling van Jules Storme, die als burgemeester van Waregem midden 19de eeuw tot de stichtende leden van het evenement behoorde. Ook Jean-Pierre Seynaeve van het Tieltse textielbedrijf Seyntex erfde een zitje in de raad van bestuur van zijn vader. Bram Vandewalle beleeft dinsdag zijn eerste Waregem Koerse als general manager van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging. Vandewalle, die Sport, Economie en Communicatie studeerde aan de VLEKHO, kan buigen op jaren ervaring in de paardenbusiness. Voor Vandewalle aan de slag ging in Waregem werkte hij bijna zeven jaar als eventplanner voor EEM, de Belgische organisator van internationale jumpingwedstrijden. Samen met oprichter Christophe Ameeuw werkte hij mee aan de herlancering van Jumping Brussels, dat hij later uitbouwde tot een Grand Slam-toernooi op locaties als Hongkong, Los Angeles en Parijs.

8 euro

De hippodroom wordt andermaal de place to be voor ondernemers, financiers en netwerktijgers, die - al dan niet met een excentrieke hoed op - champagneglazen klinken in de talloze viptenten. Maar dat is slechts een deel van het verhaal, benadrukken Casier en Vandewalle. ‘De vips zijn er maar sinds de jaren 90 bijgekomen. De Koerse heeft altijd een groot publiek aangesproken’, zegt Vandewalle. ‘Een ticket voor het middenveld kost maar 8 euro.’

‘Het einde van augustus is een ideaal moment. Vroeger was dit de periode vlak na de oogst. De boeren hadden voldoende geld om te verteren. Nu is dat natuurlijk anders. Voor veel mensen is dit een after-summerparty: de vakantie is voorbij en hier zien ze elkaar opnieuw’, zegt Casier.

Een blik op de cijfers van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging leert dat geld verdienen aan die West-Vlaamse nazomerambiance niet evident is. De vzw boekte vorig jaar een winst van bijna 254.907 euro. Maar er is nog een lange weg af te leggen om de 896.458 euro aan overgedragen verliezen weg te gommen.

‘Die vloeien voor een groot deel voort uit de zware investeringen in onze nieuwe tribune’, zegt Casier. Twee jaar geleden pootten de organisatoren aan de rand van de renbaan de Hippo Loggia neer. Een imposant complex met vier verdiepingen aan evenementenzalen, vipruimtes, een museum en een luxerestaurant. Het prijskaartje is al even imposant: Casier heeft het over 4 miljoen euro.

Zatte champetter

‘We hebben dat gebouw gefinancierd door een van de verdiepingen door te verkopen en door meerwaarden te boeken op andere terreinen hier in Waregem. Vroeger moesten we onze vips in tijdelijke feesttenten onderbrengen. De kostprijs voor de huur daarvan is nu weggevallen. Onze courante cashflow is positief, maar we moeten die verder opkrikken om al die afschrijvingen te dekken.’

Vroeger leken de mensen bijna tevreden als een paard in de beek viel. Dat is helemaal gekeerd. Philippe Casier Voorzitter Koninklijke Waregemse Koersvereniging

En dan zijn er nog de andere vaste kosten. Voor de sportinfrastructuur en de vip-ruimtes calculeert het management 400.000 euro in, het prijzengeld schommelt dit jaar rond 300.000 euro. Tegelijk staat de organisatie voor andere uitdagingen. ‘Vroeger liep hier een champetter rond die om 15 uur al zat was. Nu werkt iemand in ons team een gedetailleerd veiligheidsplan uit’, zegt Casier.

‘De eisen van het publiek veranderen ook. Vroeger leken de mensen bijna tevreden als een paard in de beek viel. Dat is helemaal gekeerd. We besteden dan ook veel aandacht aan het welzijn van de dieren.’

Terwijl de factuur oploopt, komt het klassieke businessmodel meer onder druk. Waregem Koerse haalt sinds jaar en dag zijn inkomsten uit ticketverkoop, sponsoring en weddenschappen. Vooral de inkomsten uit die laatste slinken.

Vandewalle, die in februari aan boord kwam als general manager, moet de nodige vernieuwing brengen. Hij kan terugvallen op tonnen ervaring in de jumpingwereld. Als eventplanner voor de Belgische organisator EEM bouwde Vandewalle mee aan internationale jumpingwedstrijden als de Longines Masters in Hongkong, Parijs en Los Angeles. Hij zat in die periode om de tafel met prestigieuze partners als Gucci of Audi.

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Liefdadigheidsrace

Toch denkt Vandewalle niet meteen aan internationalisering voor Waregem Koerse. Nieuwe initiatieven, zoals een liefdadigheidsrace voor ondernemingen, lijken er vooral op gericht lokale bedrijven aan zich te binden. Opmerkelijk voor een evenement dat bekendstaat als op en top West-Vlaams, met lokale grootheden zoals bouwondernemer Willy Naessens die er grote sier maken.

Vandewalle: ‘We hebben trouwe partners, zoals ING, waarmee we al 20 jaar samenwerken. Dit jaar hebben we onze samenwerking met nog eens drie jaar verlengd, maar je weet niet hoe de zaken er over tien jaar voor staan. Door initiatieven als de liefdadigheidsrace krijgen we een instroom van nieuwe bedrijven en de kans nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Van het heftruckbedrijf Thermote en Vanhalst (TVH) hier in Waregem kregen we te horen dat ze het bijna hun plicht vinden ons te ondersteunen als we met nieuwe initiatieven komen.’

We gaan de renpaarden niet vervangen door pony’s, maar we willen de jeugd wel warm maken voor de sport. Bram Vandewalle General manager Koninklijke Waregemse Koers vereniging

De organisatoren onderzoeken ook hoe ze een nieuwe generatie kunnen aanspreken. ‘Kijk naar de wielersport. Die leeft en krijgt veel visibiliteit, maar de gemiddelde wielerfan blijkt liefst 55 jaar oud. Daar schrok ik toch van. Voor de paardensport is die leeftijd wellicht nog hoger.’

Het verklaart waarom Waregem Koerse voor het eerst uitpakt met een Shetland Pony Race voor kinderen van acht tot tien jaar. ‘Niet dat we de renpaarden gaan vervangen door pony’s, maar als vlaggenschip voor de paardensport is het onze taak de jeugd ervoor warm te maken. En de kans is groot dat de jongeren die vandaag deelnemen later terugkeren.’

‘De paardenliefhebberij moet inderdaad weer meer aan bod komen’, zegt Casier. ‘Het Franse paard Taupin Rochelais kan hier voor de vijfde keer op rij de Grote Steeple Chase winnen. Dat is een held, vergelijkbaar met een renner die vijf keer de Ronde van Vlaanderen wint. Maar journalisten hebben daar geen aandacht voor. Ze moeten weer meer naar de paarden kijken, en minder naar de hoeden.’

De organisatoren spelen met nog idee-en. Casier: ‘We besteden veel geld om een structuur op poten te zetten die we de dag nadien weer afbreken. Misschien moeten we van Waregem Koerse weer een tweedaags evenement maken?’