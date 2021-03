Wankele Chinese eigenaar roept vragen op over Inter

Zo gesmeerd het Inter Milaan in de Serie A verloopt, zo rommelt het in het aandeelhouderschap van de Italiaanse traditieclub.

Het is een mededeling die ook buiten de Chinese voetbalwereld rimpels veroorzaakt: Jiangsu FC, de regerende landskampioen voetbal van de Volksrepubliek, stopt per direct alle activiteiten. Dat kondigde de ploeg zondag op zijn WeChat-pagina aan.

Het bankroet van de voetbalploeg volgt op de financiƫle problemen bij de eigenaar, het Chinese retailconglomeraat Suning. Suning liet zondag weten dat twee door de Chinese overheid gecontroleerde holdings een belang van 23 procent nemen: Shenzhen International Holdings en Shenzhen Kunping Equity Investment.

Peking stopt Suning via de kapitaalronde 14,8 miljard renminbi (1,9 miljard euro) toe. In ruil voor de kapitaalinjectie moet het conglomeraat zich echter weer focussen op de kernactiviteit, retail dus. Jack Ma is via zijn conglomeraat Alibaba minderheidsaandeelhouder, maar de miljardair wordt de jongste maanden zelf geviseerd door de Chinese communistische partij.

En dus ging de Chinese voetbalploeg dit weekend per direct op slot. En zijn er grote vragen over de toekomst van Inter Milaan, op dit ogenblik de competitieleider in de Italiaanse Serie A. Suning verwierf in 2016 voor 270 miljoen euro een controlebelang van 70 procent in de Milanese traditieclub. Inter wordt geleid door Steven Zhang, de 29-jarige zoon van Suning-oprichter Zhang Jindong.