'Waregem Koerse? Dat is terug naar school voor ondernemers'

Waregem Koerse staat dan wel bekend als de belangrijkste paardenkoers van het land, voor ondernemend Vlaanderen is de hippodroom aan de Gaverbeek boven alles dè plek om te netwerken.

'Ik ben zelfs al blij dat ik eens een paard gezien heb vandaag,' lacht ondernemer Walter Mastelinck. Drie hoog op het balkon van de vip-tent van ING staat de Oost-Vlaamse Transics-oprichter en investeerder op zijn tippen om boven de hoofden van de andere toeschouwers de Grote Steeple Chase van Vlaanderen te volgen. 'Of ik gegokt heb op een paard? Nee, dat doe ik niet. Ik kom hier vooral om mijn contacten te onderhouden,' vertelt hij.

Dat is ook het hoofddoel van de ongeveer 600 ondernemers, financiers en netwerktijgers die vandaag naar de ING-tent zijn getrokken. Op het centrale plein van de hippodroom en in andere tenten stelen de hoedendames de show. Hier draait het vooral om op het juiste moment met de juiste mensen te kunnen praten. Al verraadt de gemoedelijke sfeer - en de snel slinkende voorraad champagne - dat de meeste vip's die naar hier zijn afgezakt elkaar al behoorlijk goed kennen.

Schermvullende weergave ©BELGA

Einde van de vakantie

'Bekijk het een beetje als terug naar school gaan,' zegt Conny Vandendriessche, de oprichtster van het uitzendbedrijf Accent Jobs die recent ook een fonds voor vrouwelijke ondernemers heeft opgericht. 'Dit is de place to be om mensen opnieuw tegen het lijf te lopen. Het voelt ook aan als het einde van de vakantieperiode, al heb ik nu ook niet echt het gevoel dat dit werken is,' lacht ze.

Investeerder Filip Balcaen, bekend als voormalige aandeelhouder van tapijtgroep Balta en van het investeringsfonds Pentahold, is al jaren een vaste klant. 'Ik kom hier al sinds mijn twaalfde,' vertelt Balcaen. 'Straks ga ik ook nog eens langs bij de andere tenten. Of ik ooit heb gegokt? Nee, nooit. Voor mij is dit uiteindelijk toch een van de belangrijkste events van het jaar. Een moment waarop je iedereen die je al een tijd hebt willen zien ook effectief kan ontmoeten.' Al hoeft dat nog niet te betekenen dat hier meteen deals worden gesloten. 'Daarvoor liggen de prijzen op de overnamemarkt vandaag trouwens toch te hoog', vindt Balcaen.

Werk voor bankiers

Voor de ING'ers in de zaal lijkt het toch wat meer werken geblazen. 'Zowat alle vermogensbeheerders en private bankers uit West- en Oost-Vlaanderen zijn hier aanwezig om zo contacten met hun klanten te kunnen onderhouden of om nieuwe prospects te kunnen doen', vertelt een financier die zijn naam liever niet vermeld ziet. 'Maar ook elders binnen de bank staat men te popelen om naar hier te kunnen komen. Maar de plaatsen zijn beperkt.'

Of er dan zoveel deals uit een event als Waregem Koerse voortkomen? 'Daar hoef je niet meteen op te rekenen,' vult een zakenbankier aan. 'Het is vooral een event om te tonen dat je er bent. Ik kom hier vooral om met andere collega's in de branche te kunnen spreken.'

Antwerpenaren plagen

Waregem Koerse mag dan wel bekend staan als een puur West-Vlaams onderonsje, we horen toch ook behoorlijk veel Antwerps rond ons. Al mogen niet-streekgenoten zich wel aan wat plaagstoten verwachten. 'Als een Antwerpenaar weet dat er gratis te eten en te drinken valt, zal hij wel komen', grapt een bezoeker. 'Het is trouwens een misvatting dat je West-Vlaming moet zijn om hier zaken te kunnen doen', weet een bankier. 'Soms is het een voordeel als je niet van de streek bent. Stel dat een familie je benadert omdat ze haar bedrijf wil verkopen. Dan kiezen ze soms liever iemand van buiten de provincie om dat dossier te begeleiden. Ze zijn er immers als de dood voor dat straks heel de provincie op de hoogte zou zijn van de verkoopplannen.'