Waregem Koerse: het bevrijdingsfeest aan de Gaverbeek

Paardenrennen, weddenschappen en de gelegenheid om fysiek te netwerken. Waregem Koerse combineerde dinsdagnamiddag alles wat het voorbije anderhalf jaar noodgedwongen op een laag pitje stond. 'Dit voelt als een bevrijding.'

Wanneer we op zoek naar de obligate hoeden het feestgedruis overschouwen, valt het onmiskenbaar op: de afwezigheid van mondmaskers op de Waregemse Gaverbeekhippodroom. In ruil voor dat rijk van de vrijheid moeten alle ruim 20.000 bezoekers van Waregem Koerse - een stuk minder dan de 40.000 paardenliefhebbers die onverdachte tijden afzakten - aantonen dat ze dubbel gevaccineerd zijn, een negatieve test op zak hebben of Covid-19 al doormaakten.

Behalve een hippische hoogdag is Waregem Koerse ook een netwerkevenement bij uitstek. Niet alleen paardenliefhebbers, ook ondernemers, financiers en politici tekenen er present.

Dankzij het regenboogkleurige polsbandje dat geprikte bezoekers vooraf konden oppikken en dat toegang geeft tot een 'fast lane', ontstaan nergens lange wachtrijen aan de ingangen van het koersplein. Eenmaal voorbij de poorten zien we Patrick Lefevere, de manager van de wielerploeg Quick-Step, tijd nemen voor selfies met fans.

Ook Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) waagt zich in de massa. 'Netwerken? Dit is inderdaad het uitgelezen moment om mensen uit de streek te zien', antwoordt ze snel. 'Maar ik vind het nog belangrijker me hier even onder te dompelen in de paardenwereld. Straks duik ik achter de coulissen om een babbeltje te slaan met de jockeys en de eigenaars van de paarden.'

Langs de piste, waar de paarden onder meer de befaamde Ierse berm van 1,5 meter hoog moeten trotseren, prijken viptenten waarin de genodigden van een namiddag ambiance genieten. Behalve de vaste centrale tribune en een opbouwcomplex van twee etages springen vooral de clubhouses langs de drafpiste in het oog. In die gepersonaliseerde en afgescheiden tentjes kunnen bedrijfsleiders, die makkelijk 300 euro per persoon neertellen, in alle rust hun klanten entertainen.

De zwembadbouwer Willy Naessens pakt het grootser aan. Al voor de twintigste keer poot de flamboyante ondernemer op het middenplein een viptent voor 800 genodigden neer. In een decor dat wat weg heeft van een exclusieve strandbar verbroederen politici zoals vicepremier Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (beiden Open VLD) met ondernemers uit alle provincies. West-Vlaams overheerst, maar we horen ook andere tongvallen.

'Voor veel ondernemers is dit een vaste afspraak', zegt Jan De Clerck junior, kleinzoon van Beaulieu-stichter Roger De Clerck en beroepshalve actief in de familiale vastgoedgroep Alinso. 'Zeker als je uit de streek bent, moet je hier gewoon zijn. Ik ben een grote paardenliefhebber en waag me wel eens aan een gokje, maar mensen spreken blijft het hoofddoel. Dit is het eerste grote netwerkevenement waarop ik aanwezig ben sinds de coronacrisis. En eerlijk, het voelt als een bevrijding.'

Ook ING heeft op deze bevrijdingseditie van de hippische hoogmis wat te vieren. De grootbank is al twintig jaar een vooraanstaande sponsor van Waregem Koerse en ontleent zijn naam al even lang aan de Grote Steeple Chase van Vlaanderen, het hoogtepunt van de namiddag. Het koninginnennummer van de paardenraces wordt gewonnen door Felix de Giles met zijn paard Gino Des Dunes. Hij gaat naar huis met een prijzenpot van 35.000 euro.

Persoonlijk contact

Wel wordt die verjaardag noodgedwongen in een beperkter gezelschap gevierd. Terwijl ING in normale jaren 600 klanten inviteert, kregen er nu maar 320 een uitnodiging. Door de coronamaatregelen zijn alle aanwezigen aan tafel gekluisterd en is van de ene gesprekspartner naar de andere hoppen onmogelijk. Ook voor ons blijven de deuren van het vipcomplex gesloten, al is ING-topman Peter Adams bereid ons buiten een woordje uitleg te geven.

'De voorbije maanden hebben we als bank sterk ingezet op digitalisering, wat noodzakelijk was in coronatijden. Maar op dagen als deze voel je wat persoonlijk contact kan creëren', zegt Adams. 'De klanten zijn ontzettend enthousiast. Daarnet kwam iemand me bedanken. 'Wat ik hier kan doen, krijg ik anders in zes maanden niet klaargespeeld', zei die klant. Het toont aan hoe belangrijk dat fysieke contact tussen mensen is.'