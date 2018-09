Waterpretpark Océade sluit na dertig jaar de deuren

Het Brusselse waterpretpark gaat deze avond definitief dicht. Op de plaats van het waterpretpark aan de Heizel komt een winkel-, woon- en kantorenproject.

Naar het waterpretpark Océade, dat was uitgegroeid tot één van de toeristische attracties van Brussel, kwamen de voorbije dertig naar ruim 7 miljoen mensen. Océade had een tropisch zwembad met glijbanen, een golfslagbad met tropische regen, jacuzzi's en sauna's.

Walibi

Océade slaagde er maar moeilijk in winstgevend te zijn, waardoor het regelmatig van eigenaar veranderde. De jongste jaren was het in handen van Thierry Meeus, de zoon van Walibi-oprichter Eddy Meeus. Zijn vader kocht Océade in 1992 over van een Franse onderneming, die in 1988 het waterpretpark had gebouwd.

Maar in 1998 kwamen de pretparken van Meeuws in handen van het Amerikaanse Premier Parks, de eigenaar van Six Flags. Thierry Meeus nam Océade en Mini-Europa dan over van de Amerikanen.

In de plaats van het zwembad komt een winkel-, woon- en kantorenproject, NEO. Ook Mini-Europa zou aanvankelijk voor dit vastgoedproject moeten wijken, maar uiteindelijk werd beslist dat het tot 2020 zijn activiteiten kon verder zetten.