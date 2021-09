Waterzuiveraar Ekopak wordt sponsor van wielerteam Patrick Lefevere

Het beursgenoteerde waterzuiveringsbedrijf Ekopak komt volgend seizoen aan boord als sponsor van het Belgische profwielerteam Quick-Step, dat nu nog Deceuninck-Quick-Step heet. Met de uitbouw van het commerciële ecosysteem rond zijn team mikt manager Patrick Lefevere op het voorjaars- én het groterondewerk.

Het logo van Ekopak prijkt de komende drie wielerseizoenen op de borst van de renners, vlak boven de naam van hoofdsponsor Quick-Step. Op de drinkbussen komt het letterwoord WAAS te staan, of ‘Water-as-a-Service’. Dat is een dienstenmodel rond waterzuivering waarmee Ekopak in maart naar de beurs trok en 56,6 miljoen euro ophaalde.

Met de komst van Ekopak maakt Lefevere verder werk van de commerciële make-over van zijn team. De raamprofielenmaker Deceuninck verdwijnt na dit seizoen als hoofdsponsor. Quick-Step wordt de enige hoofdsponsor, al raakte al bekend dat het gokbedrijf Napoleon Games zijn sponsorbijdrage optrekt en Renson zijn comeback maakt bij het team. Ekopak nestelt zich bij die subsponsors.

Officiële bevestiging is er nog niet, maar de lijmfabrikant Soudal zou vanaf 2023 naast Quick-Step de nieuwe hoofdsponsor worden. Het team zou dan Soudal-Quick-Step heten. Soudal is nu nog cosponsor van de Lotto-ploeg. Quick-Step, Soudal en de fietsenfabrikant Specialized zouden tot 2027 de steunpilaren worden van team-Lefevere.

Expansie

Voor Ekopak past de stap naar wielersponsoring in de expansieplannen. Met WAAS mikt het bedrijf, dat vorig jaar een bescheiden omzet van 9,5 miljoen euro noteerde, op forse groei in het buitenland. ‘De deal met Quick-Step is een belangrijke stap in onze internationale ambities’, vertelt Ekopak-CEO Pieter Loose, zelf een fervente amateurfietser, in de kantoren van het bedrijf in Tielt.

‘In België groeit WAAS als kool en hebben we al met acht bedrijven contracten afgesloten. We hebben vorige week onze eerste twee vestigingen in Frankrijk geopend en kijken ook naar Italië en Spanje, stuk voor stuk grote wielerlanden', zegt Loose. Sponsormagneten als de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe, de aankomende superster Remco Evenepoel en enkele Zuid-Europese renners maken de deal voor Ekopak extra aantrekkelijk. ‘Het is een logisch vervolg dat we het wielrennen inzetten als platform om ons duurzame product bekend te maken.'

Profiel Ekopak > Gespecialiseerd in waterbesparing en -recyclage bij bedrijven. > Opgericht in 2003, overgenomen door de huidige CEO Pieter Loose in 2013. > Omzet (2020): 9,5 miljoen euro. > Brutobedrijfswinst (2020): 27.000 euro. > Nettoverlies (2020): 93.000 euro. > Aandeelhouders: het Coucke-vehikel Alychlo (41%) en Pieter Loose (35,8 %). De rest van de aandelen noteert op de beurs.

Valt die duurzaamheid wel te rijmen met het wielrennen, een circus met een grote ecologische voetafdruk dat de hele wereld afreist? ‘Je merkt dat veel veranderd is’, zegt Lefevere. ‘Er zijn recycleerbare drinkbussen, renners mogen hun afval alleen nog in afgebakende zones lozen. Van de douches en ijsbaden in de ploegbus gaat ook geen water meer verloren.'

Multinationals in het wielrennen zoals de chemiegroep Ineos en de oliereus Total krijgen weleens het verwijt zich een groen imago te willen aanmeten via de koers. ‘Toch is de duurzaamheidsgolf in de koers vertrokken, of we dat nu willen of niet', zegt Loose. 'Door onze naam te verbinden aan Deceuninck-Quick-Step kunnen we duizenden mensen bewust maken van hun waterverbruik. De impact daarvan is veel groter dan de mogelijke vervuiling die met een wielerwedstrijd gepaard gaat.’

Robuust

Opvallend: de hoofdaandeelhouder van Ekopak is Marc Coucke. Die heeft met zijn investeringsvehikel Alychlo een belang van 41 procent in de waterzuiveraar. Werd de interesse van Loose gewekt door Coucke, die Lefevere kent uit de raad van bestuur van de voetbalclub Anderlecht en die met Omega Pharma een verleden heeft als sponsor bij Lefevere? ‘Ik heb Patrick zelf benaderd', zegt Loose. 'Los van de naamsbekendheid biedt wielersponsoring mogelijkheden om met bedrijven en potentiële klanten in contact te komen.’

26 à 27 miljoen budget Tegen 2027 mikt Patrick Lefevere met zijn wielerteam op een budget van 26 à 27 miljoen euro. Nu is dat 20 à 21 miljoen.

Looses enthousiasme zegt iets over het bedrijfsmodel van het wielrennen. Dat is robuuster uit de coronacrisis gekomen dan dat van andere sporten. Wielerteams zijn voor hun financiering bijna volkomen afhankelijk van sponsoring. De startgelden en tv-inkomsten zijn verwaarloosbaar. ‘De koers hervatte als een van de eerste sporten’, zegt Lefevere. ‘Voor sponsors veranderde daardoor weinig. Integendeel, iedereen keek koers op televisie, waardoor de zichtbaarheid groter werd.’

Naarmate het leven hervat, keren de klassieke commerciële mogelijkheden terug. ‘Voor het WK wielrennen in Leuven hebben we 300 vipplaatsen geboekt voor onze sponsors. Dat zijn ideale netwerkmomenten', zegt Lefevere. 'Nog een voorbeeld: tijdens de Ronde van Frankrijk hield onze toekomstige sponsor Renson voor de tijdrit door de wijnregio Saint-Émilion een vipevent voor 100 klanten. Zo maken we het sponsorschap aantrekkelijk.’

Vertrouwde vijver

Met het Tieltse Ekopak vist Lefevere uit de vertrouwde Zuid-West-Vlaamse sponsorvijver. Unilin, het bedrijf boven hoofdsponsor Quick-Step, heeft zijn zetel in Wielsbeke, Renson komt uit Waregem en de Tieltse matrassenmaker Latexco is al jaren aan boord. Alles samen bestaat het commerciële ecosysteem rond het team uit 35 sponsors. ‘We zitten daarmee aan een budget van 20 à 21 miljoen euro. Tegen 2027 hopen we naar 25 à 26 miljoen te gaan. Tot dan blijf ik ook aan boord als manager.’