‘We dachten dat we het zelf beter konden'

Zonder pech wordt Mathieu van der Poel zondag wereldkampioen veldrijden. De sportieve en zakelijke machine achter het Nederlandse fenomeen is in handen van de Belgische broers Christoph en Philip Roodhooft. ‘Wij willen het model van het wielrennen veranderen’

Zondag, 12 uur. Hoewel het nog drie uur duurt voor de wereldbekercross in het Nederlandse Hoogerheide begint, staan al tientallen mensen te dringen voor de grote camper van Mathieu van der Poel. Ze zijn van alle leeftijden, sommigen dragen een muts van hun held, anderen nemen foto’s van de veldritfietsen die staan te blinken in de flauwe winterzon. Een jongetje staat naast zijn ouders hoopvol te wachten met in zijn hand een uitvergrote foto waarop een handtekening van zijn wielerheld moet komen.

‘Mathieu is een fenomeen, en dus is de belangstelling fenomenaal’, glimlacht Philip Roodhooft. Hij komt uit de kleinere camper aan de overkant, waar hij heeft onderhandeld over een contractverlenging met het jonge Nederlandse vrouwelijke toptalent Ceylin Alvarado. Naast ons rondt zijn broer Christoph een gesprek af met enkele mensen van de Japanse leverancier van wieleronderdelen Shimano. Ze hebben het over synchroshifting.

Dat Mathieu alle koersen wint en de anderen voor de ereplaatsen moeten strijden, maakt ons niet populair. Christoph Roodhooft

‘Wat is dat nu weer?’, vraagt Philip. Christoph legt uit: ‘Een automatische manier om te bepalen wanneer de ketting van het grote naar het kleine blad wordt verzet, zodat de renners verplicht zijn de ideale kettinglijn te volgen en er minder kans is op mechanische pech.’

We lopen nog geen vijf minuten in het spoor van de broers Roodhooft, en de rolverdeling is al duidelijk. Philip is het financiële en zakelijke brein van Alpecin-Fenix, de ploeg achter Van der Poel. Christoph houdt zich vooral met het sportieve en technische aspect bezig. ‘Die complementariteit is de motor van ons succesverhaal. Van een dag van 24 uur hebben we er een van 48 uur gemaakt’, zegt Christoph. Zijn broer knikt. ‘Terwijl hij een technisch probleem oplost, denk ik na waar de ploeg over drie jaar moet staan.’

Talk of the town

Hun vader was een verdienstelijke amateur in het veldrijden, tot hij moest stoppen om voor het schildersbedrijf van hun grootvader te werken. Christoph was zelf enkele jaren professioneel wielrenner bij onder meer Palmans, zonder evenwel hoge toppen te scheren. Philip studeerde vertaler-tolk, maar belandde ook al snel in het wereldje als commercieel manager van de Unibet-ploeg.

In 2009 kregen de broers een aanbod van het sportbedrijf Golazo om een prestigieuze ploeg rond de toptalenten Sven Nys en Niels Albert te leiden. ‘Dat was de veiligste weg geweest. Maar toen kwam het ondernemerschap in ons boven: ik had intussen gezien hoe weinig professioneel het er in sommige ploegen aan toe ging en we dachten dat we het beter konden. Als een echte start-up wilden we onze eigen ding doen.’

Tien jaar later hebben ze vier wielerploegen in eigendom, werkten ze een logistiek platform uit waarmee ze zowel op het veld, in het mountainbiken als op de weg kunnen scoren en zijn ze erin geslaagd het absolute toptalent in het wielrennen aan zich te binden. Daarmee hebben de Roodhoofts naam gemaakt in het wielerpeloton. ‘You guys rock. You’re the talk of the town’, zei Ineos-manager Dave Brailsford ons. Dat doet deugd’, zegt Christoph glimlachend. Ook Patrick Lefevere liet al zijn respect blijken.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Hier op het veld zijn ze minder geliefd, blijkt als we ons naar de materiaalzone begeven wanneer de cross start. Van Sven Nys kan er alleen een koel knikje af, en ook de contacten met andere coaches blijven tot een minimum beperkt. ‘Het feit dat Mathieu alle koersen wint en de anderen voor de ereplaatsen moeten strijden, maakt ons niet populair,’ zegt Christoph. ‘Maar dat is niet erg. Hier is vriendschap niet op zijn plaats. Je moet niet geforceerd vriendelijk doen als je weet dat de anderen morgen rond de tafel kunnen gaan zitten om je renners af te snoepen.’

Dat de Belgische broers het mooie weer maken in de koers, heeft veel met toeval te maken. Hun toptalent Niels Albert moest afhaken wegens gezondheidsproblemen. En terwijl ze aanvankelijk hun hoop op David van der Poel hadden gesteld, bleek uiteindelijk zijn jongere broer Mathieu de wielerwereld met verstomming te slaan. ‘Als Mathieu een contract aangeboden gekregen had van de voetbalploeg Willem II, waar hij ooit stage liep, was hij misschien nooit wielrenner geworden. Dus ja, toeval speelt altijd een rol’, zegt Christoph.

Maar ze willen het niet aan het toeval alleen overlaten. ‘We hebben geen tweede Mathieu in de kast zitten die we tevoorschijn kunnen toveren’, zegt Christoph. Daarom ontwikkelden ze een oog voor nieuw talent. Ooit probeerden ze de 17-jarige Peter Sagan te strikken, toen die furore maakte in het mountainbiken. Dat ze de Belgische WK-winnares Sanne Cant al enkele jaren in een van hun ploegen hebben en nu ook inzetten op Ceylin Alvarado toont aan dat ze nadenken over de wielersport op lange termijn.

‘Ik zie het veldrijden evolueren richting tennis, waar de vrouwen minstens evenveel belangstelling krijgen als de mannen. Tot vijf jaar geleden kwamen de bezoekers alleen naar de vrouwen kijken omdat ze zo al een goed plekje konden bemachtigen voor de mannenkoers. Nu is dat aan het kantelen’, zegt Philip.

Divers publiek

Christoph loopt naar de rand van de materiaalzone om Van der Poel toe te roepen dat hij nog even moet wachten met aanvallen. Als coach kan hij hier in het veld niet zo veel bijbrengen, beseft hij. ‘Maar niemand heeft ogen op zijn rug. Het is belangrijk dat hij mijn vertrouwde stem herkent tussen alle informatie die hem wordt toegeroepen door het publiek.’

De hoge verwachtingen rond Van der Poel temperen wordt dit jaar een van de grote uitdagingen voor de broers. Christoph: ‘Het WK van volgende zondag kan hij alleen verliezen. Dat is de keerzijde van de medaille: als hij wint, zal er in plaats van vreugde meer opluchting zijn, omdat er niets fout gelopen is.’

Wat is hun grote doel voor het volgende seizoen? Ietwat verrassend noemen ze niet een klassieker als Parijs-Roubaix of de olympische titel in het mountainbiken, maar het wereldkampioenschap mountainbiken eind juni in het Duitse Albstadt. Philip: ‘Dat is een belangrijke stap in iets wat Mathieu echt tot een unieke wielrenner zou maken: wereldkampioen worden op de weg, in het veld en in het mountainbiken.’

En zo belanden we bij het bijzondere model van de broers Roodhooft: de combinatie van drie disciplines in een ploeg. ‘Toen Mathieu ons duidelijk maakte dat hij het veldrijden wilde combineren met mountainbiken en de weg, verklaarden vele collega’s ons gek,’ zegt Christoph. Toch zetten ze de stap, maar niet zonder dat Philip nagegaan had of rond de combinatie ook een succesvol zakenmodel gebouwd kon worden. ‘Ik wou niet dat hij af en toe eens meedeed aan een mountainbikewedstrijd. Zijn engagement moest structureel zijn, zodat het idee ook verkoopbaar was aan sponsors. Dat Mathieu de drie kan combineren, is helemaal zijn verdienste, maar dat we daar een kader rond gebouwd hebben, is de onze.’

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Het grote voordeel van de combinatie is de diversiteit van het bereikte publiek. ‘Je kan veel breder gaan. De gemiddelde leeftijd van het traditionele wegpubliek is 55 jaar. In het mountainbiken bereik je veel jongeren, die veel meer online gaan en op sociale media zitten. En de cross lokt nog een heel ander publiek. Een model als het onze geeft de grote fietsproducenten, waaronder onze partner Canyon, het voordeel dat ze meteen hun hele gamma, van gravelbikes over mountainbikes tot racefietsen, in beeld kunnen brengen via één ploeg, in plaats van hun inspanningen te moeten verdelen.’

Terwijl de broers het zakelijke model van de ploeg uitleggen, zien ze vanuit hun ooghoek hoe Van der Poel zijn beslissende demarrage plaatst en de veldrit nog maar eens met meer dan een halve minuut voorsprong wint. Van euforie is geen sprake als we terugwandelen naar de camper. ‘De extreme vreugde bij zo’n overwinning is wat verdwenen. Ergens is dat wel jammer, ja’, zegt Christoph.

Dreigt het veldrijden dan niet ten onder te gaan aan saaiheid? ‘Laat ons niet op de feiten vooruitlopen. Eigenlijk hebben de twee toppers, Van der Poel en Van Aert, de jongste drie jaar op echt topniveau weinig tegen elkaar gereden. Meestal was er wel iemand op de sukkel.’ Christoph vult aan: ‘Enige bescheidenheid blijft dus geboden. Als de ene 2 procent beter en de ander 2 procent slechter presteert, heb je wel weer spanning.’

Grijs en anoniem

Twee dagen later zien we de broers terug in hun thuisbasis Morkhoven, een deelgemeente van Herentals. Het kantoor van de ploeg zit op de eerste verdieping van een grijs en anoniem appartementsblok. Van een bedrijf dat een van de wereldtoppers in het wielrennen in dienst heeft, zou je wat meer grandeur verwachten. Heeft dat met de Kempische nuchterheid te maken? Philip: ‘Misschien wel, ja. Wij steken ons geld liever niet in schone schijn, maar in zaken die echt het verschil maken, zoals de sportieve begeleiding en de logistieke omkadering van onze renners. En onze sponsors appreciëren dat.’

Omdat er wat onzekerheden waren over de toekomst van de vorige sponsor Corendon, is de ploeg vorig jaar overgeschakeld naar het Duitse haarverzorgingsmerk Alpecin, dat al in de koers aanwezig was. ‘Dankzij hen slagen we er nu in om verder te investeren in onder meer onze ploeg op de weg, die een betere omkadering van Mathieu mogelijk moet maken.’

De ploeg groeide in enkele jaren van een budget van 3 miljoen euro naar 8 tot 9 miljoen euro vandaag en heeft 42 mensen in dienst. Het voertuigenpark bestaat intussen al uit vijftig bussen, campers, auto’s en motoren. ‘We moeten opletten voor groeipijnen,’ zegt Philip. ‘We werven volop aan en ook de logistiek vormt een grote uitdaging. De drie disciplines overlappen elkaar. Na het WK veldrijden in Zwitserland dit weekend moet het logistieke circus maandag direct vertrekken richting Ster van Bessèges voor de eerste Europese wegkoers.’

Het hokjesdenken in het wielrennen, met grote ploegen op de weg en kleine op het veld, is compleet achterhaald. Philip Roodhooft

Het combinatiemodel van de ploeg begint stilaan navolging te krijgen. ‘Er wordt minder neerbuigend gedaan over de cross en veldrijders worden benaderd door wegploegen die zich ook in het veld willen wagen’, zegt Philip. ‘Dat is een teken dat onze strategie is gelukt. Ik ben ervan overtuigd dat dit een nieuw model van het wielrennen kan worden, waarbij grote ploegen als Quick-Step en Lotto ook met crossers zullen werken.’

Zelf denkt hij al verder. ‘In de Verenig-de Staten is gravelbiken enorm populair. Misschien kunnen we daar ook iets mee doen. En we moeten aan e-sports beginnen te denken. Dit jaar is er al een wereldkampioenschap Zwift (het online systeem waarbij je op de rollen thuis tegen iedereen in de wereld kan fietsen, red.). Dat staat nog niet op het programma van Mathieu, nee, maar ik sluit dat niet uit voor de toekomst. Het hokjesdenken in het wielrennen, met grote ploegen op de weg en kleine op het veld, is compleet achterhaald.’

Zakgeld

Hoeveel verdient een renner die tot het fenomeen van zijn generatie is uitgegroeid en mogelijk als eerste wereldkampioen in drie disciplines kan worden? Cijfers geven de broers niet. ‘Maar hij zit in de top vijf van de best betaalde eendagsrenners.’ Een omschrijving waaruit waarnemers afleiden dat zijn loon intussen meer dan 1 miljoen euro per jaar bedraagt. ‘Dat is nog altijd zakgeld in vergelijking met wat topvoetballers verdienen’, zegt Christoph.

Philip verzorgt ook de onderhandelingen over het startgeld, dat kan oplopen tot 15.000 euro per rit. ‘Ik probeer Mathieu zo veel mogelijk te laten verdienen aan zijn vak. Zo is hij onlangs ambassadeur geworden van Canyon en Zwift. We konden dat geld ook zelf proberen binnen te halen en dan aan hem geven, maar ik vind het voor hem op de langere termijn beter dat hij dat zelf kan doen. Omdat hij die contracten dan wellicht ook na zijn carrière kan voortzetten. Kijk naar de Amerikaanse skister Lindsey Vonn. Die is twee jaar geleden gestopt, maar heeft nog altijd al haar zakelijke partners achter zich.

De sterkhouder van hun model is ook de achilleshiel. Wat als Van der Poel net als Van Aert een half seizoen verliest door een ongelukkige val of met een van zijn sportwagens tegen een boom rijdt? Dan kan het succesverhaal van vandaag op morgen voorbij zijn. ‘Daarom zijn we verzekerd tegen het langdurig uitvallen van Mathieu’, zegt Philip. ‘Dat is belangrijk voor de sponsors, maar ook voor de ploeggenoten die de inkomsten van de ploeg niet willen zien opdrogen. En natuurlijk ook voor Mathieu zelf. Zo wordt de verantwoordelijkheid niet te groot.’

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Belangrijk is dat de Roodhoofts hun veldrijders via het overkoepelende bedrijf Ciclismo Mundial over vier verschillende ploegen hebben verdeeld, met andere bedrijven als sponsors, zoals de goksite 777.be, de bank Crelan en de producent van werkkledij Fristads. In tegenstelling tot de meeste andere wielermanagers zijn de broers zelf volledig eigenaar van hun wielerploegen.

‘In die zin zijn we echte ondernemers,’ zegt Philip. ‘We hebben al heel wat van onze eigen reserves in de sport gestoken. Onlangs nog hebben we 1 miljoen euro in de groei geïnvesteerd. Dat is veel geld voor twee gewone werkmensen als wij.’ Blijft dat haalbaar als ze nog verder willen en tot het World Tour-niveau van Quick-Step willen uitgroeien? ‘Daarom staan we open voor mensen die willen meedenken en instappen in het kapitaal,’ klinkt het.

De twee moeten verder. Christoph gaat sleutelen aan fietsen in de loods iets verderop. Philip heeft een vergadering met de inspanningsfysiologen van de ploeg en zit straks nog even samen met Van der Poel voor een bespreking. Het lijkt nooit op te houden. Hebben ze vorig jaar vakantie gehad? ‘Ik ben drie dagen naar zee geweest. Maar toen heb ik de plannen van onze nieuwe technische loods uitgetekend’, zegt Christoph.