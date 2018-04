Wedloop naar een supercompetitie

Een internationaal consortium wil 20 miljard euro betalen aan de wereldvoetbalbond Fifa om een mondiale clubcompetitie op te zetten. Het is een deel van een strijd op topniveau over wie als eerste met een vaste ‘superliga’ komt waarin de Europese topclubs wekelijks tegen elkaar uitkomen.

Het Japanse conglomeraat Softbank dropt een clusterbom in het internationale voetbal. Softbank, geflankeerd door investeerders uit China, Saoedi-Arabië, de VS en de Emiraten, heeft de wereldvoetbalbond Fifa ruim 20 miljard euro geboden om internationale voetbaltoernooien op te zetten. De Fifa houdt het voorstel in beraad, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Softbank aast op het nu ondergewaardeerde wereldkampioenschap voor clubs. Het is de bedoeling vanaf 2021 elke vier jaar 24 teams een volwaardige competitie tegen elkaar te laten spelen. Daarnaast zouden landenteams eens om de twee jaar in een internationale competitie tegen elkaar moeten uitkomen. Nog nooit gaf de Fifa de organisatie van een toernooi uit handen.

De vraag is niet of maar wanneer de supranationale supercompetitie er komt. Insider bij de Europese voetbalbond Uefa

Volgens insiders wil Softbank toernooien organiseren om het voetbal, nu vooral een Europese aangelegenheid, structureel een meer mondiale dimensie te geven. Softbank is van origine een telecombedrijf, wat verklaart waarom het brood ziet in een betere commerciële ontginning van een wereldwijde potentiële tv-markt van 3 miljard voetbalfans.

De eigenaar van Softbank, miljardair Masayoshi Son, investeerde recent ook in de nieuwe Amerikaanse profclub van ex-stervoetballer David Beckham. Die koos niet toevallig voor Miami, een stad vol latinomigranten bij wie voetbal razend populair is. De VS, Azië en het Midden-Oosten gelden als de ‘Brics’ van het voetbal, waar de middenklasse staat te popelen om geld uit te geven aan haar voetbalpassie. Het is evenmin toeval dat de groep investeerders rond Softbank net uit die regio’s komt. De Aziaten en Arabieren zien in voetbal en andere entertainmentsectoren ideale vehikels om de nieuwe middenklasse het geld te doen laten rollen.

De Fifa bracht vorige maand de Europese voetbalbond Uefa en clubs op de hoogte tijdens een vergadering van de European Club Association in Rome. Dat is de belangenvereniging van de Europese clubs én een sleutelspeler van het wereldvoetbal. In het Europese topvoetbal is een elite ontstaan van een 20-tal voetbalmultinationals die hun gelijke niet kennen in de rest van Europa en de wereld.

Dat landschap met een dominant kartel van Europese topclubs is de reden waarom Uefa-baas Aleksander Ceferin het niet vertrouwt. Het kwam in Rome tot een hoogoplopende ruzie met Fifa-topman Gianni Infantino. ‘No way dat Uefa hieraan meewerkt’, liet Ceferin verstaan. Hij vermoedt dat de Fifa het gras voor zijn voeten probeert weg te maaien. Infantino weet net als Ceferin dat de Europese topclubs de enige echte gouden kalveren zijn die fans én dus sponsors wereldwijd doen likkebaarden.

Het product komt uit Europa, de markten meer en meer uit andere delen van de wereld. Ceferin vreest dat het echte doel van Infantino en de investeerdersgroep een groter plan is dat hij zelf zou willen realiseren: een superliga van een dertigtal Europese topclubs die zich afscheuren van hun eigen nationale competities en wekelijks tegen elkaar spelen.

Heilige graal

Dat is de heilige graal die nog een extra hefboom van miljarden kan zetten onder de cashlawine die het voetbal al is. De Europese voetbalbond Uefa verdient in de periode 2018-2021 3,25 miljard euro aan zijn twee Europese competities, Champions League en Europa League. Dat is bijna 1 miljard meer dan in de drie jaar daarvoor. Alleen is de kaskoe, de Champions League, in zijn huidige vorm een suboptimaal model. Twee van de grootste voetbalclubs op aarde, Real Madrid en Juventus, speelden afgelopen woensdag voetbal op steroïden. Het sportieve niveau was van het beste dat wereldwijd te vinden is. Alleen is het elk jaar wachten tot de eindfase van het toernooi voor vuurwerk zorgt. Daarvoor is het al te vaak een saai, oneerlijk spel tussen grote voetbalmultinationals en kmo’s die financieel achterophinken.

De beste clubs spelen nu te weinig tegen elkaar. Daarom is het plan de allergrootste clubs uit de vijf grootste landen - aangevuld met toppers uit de landen daar net onder - los te weken uit hun eigen land. Er is ook flink studiewerk verricht. Er is maar één reden waarom de superliga er nog niet is. De Engelse Premier League staat niet te springen omdat die al een wereldwijd merk is, dat van Alaska tot Australië fans lokt. De competitie haalt bijna evenveel tv-geld uit het buitenland als in Engeland.

De grote voetbaldroom is een variant van de Amerikaanse basketcompetitie NBA, waarbij de allerbeste teams in een gesloten competitie zo veel mogelijk tegen elkaar spelen. Het lijdt geen twijfel dat de Europese bobo’s zich spiegelen aan de NBA, de grootste commerciële innovator en machine van alle sportcompetities. Best mogelijk dat miljardair Son meer mondiale competitie wil, maar hij weet ook dat een competitie met wekelijkse matchen van Seattle tot Tokio onrealistisch is. In Europa kan dat wel. De verplaatsingen voor de clubs zouden vergelijkbaar zijn met die voor de Amerikaanse profclubs.

De Champions League zit in zijn huidige formule door een nieuw tv-contract gebetonneerd tot 2024. Maar daarna ligt alles open. ‘De vraag is niet of, maar wanneer de superliga er komt’, zegt een insider van het Europese topvoetbal. Het verklaart de grote nervositeit bij Ceferin en de Uefa dat nu al kapers voor de kust opduiken.