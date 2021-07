West-Vlaamse Renson wordt sponsor wielerteam Patrick Lefevere

Het blijft bewegen rond het beste Belgische profwielerteam. De Waregemse specialist in ventilatie en zonnewering Renson wordt vanaf volgend jaar vier seizoenen sponsor van het Quick-Step-team rond manager Patrick Lefevere. Het is een terugkeer naar het oude nest.

Na een jaartje pauze keert het bedrijf van eigenaar Paul Renson als sponsor terug in de World Tour, de Champions League van het wielrennen. Het wordt de komende vier jaar sponsor van het Quick-Step-team van Patrick Lefevere. Daarmee keert Renson terug naar het oude nest, nadat het tussen 2013 en 2015 al op de achterwerken van de Lefevere-renners stond. Na de breuk met Lefevere trok Renson naar het team Giant-Alpecin van de Nederlandse manager Iwan Spekenbrink, later herdoopt tot Sunweb en intussen actief als team-DSM. Renson was dit seizoen geen sponsor meer.

'Met deze nieuwe overeenkomst keren we in de wielersport terug langs de grote poort, als partner van het sterkste team ter wereld met een gezonde ambitie en de wil om elke koers te winnen', zegt topman Paul Renson. 'Renson is een op en top Belgisch bedrijf met een internationale uitstraling. We vinden ons perfect terug in dit Belgische team en in de overtuigende stempel die het drukt op de stijgende internationale impact van het wielrennen.'

Patrick Lefevere wijst op de Belgische connectie. 'Met zijn hoofdkantoor in België is Renson in zijn domein een uiterst belangrijke speler. Ook met veel van onze andere sponsors delen we diezelfde roots. Net als hen willen we met onze aanwezigheid in het internationale wielerpeloton ook Renson dat extra duwtje in de rug geven om zijn merkbekendheid en marktaandeel nog te versterken.'

Renson is een nieuw puzzelstukje in een sponsor-reshuffle bij Quick-Step. De hoofdsponsor van de voorbije jaren, Deceuninck, stopt ermee. Volgend jaar wordt het West-Vlaamse bedrijf Unilin - in handen van de Amerikaanse multinational Mohawk - via zijn twee merken Quick-Step en Alpha Vinyl de enige hoofdsponsor van team-Lefevere. Unilin gaat ook - wellicht voor één seizoen - meer betalen. Daarnaast trekt Napoleon Games zijn sponsorcenten gevoelig op. Het gerucht doet de ronde dat de Kempense lijmfabrikant Soudal - die eind 2022 vertrekt bij concurrent Lotto-Soudal - vanaf 2023 co-hoofdsponsor wordt. Maar noch Soudal noch Lefevere wil dat bevestigen.

