Wie naar Winterspelen gaat, laat gsm en laptop beter thuis

Het is een opmerkelijk advies van het Belgisch Olympisch Comité: de Belgische atleten die straks deelnemen aan de Winterspelen in China laten maar beter hun persoonlijke laptops en smartphones thuis.

'We zijn ons bewust van bepaalde risico's rond cybersecurity, zoals voor al onze buitenlandse reizen', zegt Van Baelen. 'We doen dan een risicoanalyse en overleggen met Buitenlandse Zaken en de ambassade ter plaatse. Op basis daarvan hebben we in dit geval het advies gegeven dat ze voorzichtig moeten zijn. We verbieden het niet, maar willen wel dat ze zich ervan bewust zijn.'

Het is bekend dat telefoons die in China worden gebruikt plots spyware blijken te bevatten. Dat is eerder vastgesteld bij een Belgische handelsmissie in China, al is nooit duidelijk of die spyware effectief voor spionage wordt gebruikt. Het blijkt ook moeilijk te zijn de spyware nog van de telefoon te krijgen.