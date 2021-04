Wielermonument Parijs-Roubaix uitgesteld naar najaar

De Noord-Franse kasseiklassieker Parijs-Roubaix wordt van 11 april verplaatst naar 3 oktober. De reden is de lockdown in Frankrijk.

Na de schrapping van de editie van vorig jaar wordt Parijs-Roubaix in 2021 verschoven naar het eerste weekend van oktober. Dat is een week na het WK wielrennen op de weg in Leuven. De vrouweneditie van het monument - die dit jaar voor het eerst gereden wordt - gaat door op zaterdag 2 oktober.

De organisator Amaury Sports Organisation (ASO) en de Internationale Wielerunie UCI bevestigen officieel de geruchten die al even rondgingen. De Franse president Emmanuel Macron kondigde woensdag een superstrenge lockdown af - Fransen mogen zich niet verder dan 10 kilometer van hun huis begeven. Maar de regio Hauts de France - waar Parijs-Roubaix normaal verreden wordt - is al langer in lockdown. In de ziekenhuizen is het alle hens aan dek nu de afdelingen intensieve zorg vollopen met patiënten. Daarom vroeg de prefect van de regio aan ASO om de koers op te schorten.

De organisator ASO doet weinig moeite om de koers te laten doorgaan. Het bedrijf hangt overwegend af van het gouden kalf, de Tour de France.

Dat is een ander beleid dan menig Europees land tot nu hanteerde. De klassieker Strade Bianche reed door Siena en Toscane toen die in lockdown zaten. Ook de Ronde van Vlaanderen - het andere deel van de kasseitweeling met Parijs-Roubaix -gaat zondag gewoon door.

220 miljoen van de 240 miljoen euro omzet in 2019 kwam uit tv- en mediarechten. En die sloegen in grote mate op de Tour.

Bovendien heeft ASO, dat 55 miljoen nettowinst boekte in 2019, nog een pak andere koersen in portefeuille. Behalve van Parijs-Roubaix is het eigenaar van de Ronde van Catalonië, de Vuelta, Parijs-Nice, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Dauphiné. Daarbovenop organiseert ASO events in andere sporten zoals de rally Parijs-Dakar.