Wielrenner Michael Goolaerts overleden na hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix

'Met enorme verslagenheid melden wij het overlijden van onze renner en vriend Michael Goolaerts', klinkt het in een communiqué van de ploeg. 'Hij overleed zondagavond 8 april omstreeks 22u40 in het ziekenhuis in Rijsel in het bijzijn van zijn familie en geliefden, naar wie onze gedachten van medeleven momenteel uitgaan. Hij overleed aan een hartstilstand, waarbij alle verdere medische hulp niet kon baten.'