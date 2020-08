Williams-fan kleedt Kim Clijsters voor US Open

De Limburgse tennisster speelt als ze weer fit is de US Open niet in Fila-kleding, maar in een outfit van het onbekende New Yorkse Full Court Sport van Marguerite Wade, een grote fan van … Venus en Serena Williams.

Normaal zou de Limburgse tennisster Kim Clijsters zowel volgende week in het toernooi van Cincinnati als straks op de US Open haar vertrouwde kleding van Fila - het van oorsprong Italiaanse, maar inmiddels Zuid-Koreaanse merk - tijdelijk hebben ingeruild voor het Amerikaanse Full Court Sport.

Maar omdat ze vrijdag geblesseerd afhaakte voor dat eerste toernooi zal ze - als ze weer fit is - alleen tijdens de US Open de hippe outfits van het onbekende New Yorkse sportmerk dragen. ‘Ik bewonder dames die anders durven te zijn en hun eigen pad volgen’, liet Clijsters zich deze week in de VS ontvallen over haar samenwerking met Marguerite Wade, de Amerikaanse CEO en oprichter van Full Court Sport met wie ze op foto’s poseerde. ‘Vanaf het moment dat ik het merk zag en Marguerite ontmoette, wist ik dat dit juist zat voor mij.’

Full Court-topvrouw Wade, die zichzelf een ‘hardcore tennisjunkie’ noemt, sprak zich uit als ‘een fan’ van Clijsters, die ze bewondert voor haar ‘rustige intensiteit’. De ironie wil dat Wade tot dusver steevast haar grote bewondering uitsprak voor haar Amerikaanse leeftijdsgenoten: de tenniszussen Venus en Serena Williams, die Clijsters altijd het vuur aan de schenen legden.

‘Er was niets opwindender dan twee zwarte vrouwen meer dan een decennium de sport zien domineren’, zegt Wade, die als zwarte vrouw veel kracht putte uit het succes van de Williams-zusjes en dankzij hen de tennismicrobe te pakken kreeg.

Wade, die afkomstig is uit Boston, werkte een tijd als set- en productiedesigner in New York voor onder meer de Amerikaanse topfotografe Annie Leibovitz en de bekende bladen Vanity Fair en Vogue.

Maar gaandeweg borrelde bij Wade, die zelf ook graag op het tenniscourt staat, de gedachte op om een eigen merk te beginnen, omdat ze nergens haar gading vond onder de klassieke outfits. Die catalogeerde ze steevast als ‘cheesy’ (lees: spuuglelijk).

Productie in Nike-stad Portland