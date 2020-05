Wouter Vandenhaute: Eindelijk op de paars-witte troon...

Met tweeënhalf jaar vertraging zit Wouter Vandenhaute waar hij zo graag wilde zitten. De sportondernemer neemt de voorzittersstoel van de ingedommelde voetbalreus RSC Anderlecht over van eigenaar Marc Coucke.

Vandenhaute was eind 2017 in de running voor de voorzitterszetel bij de recordkampioen, toen hij een consortium investeerders rond zich verzamelde om de club over te nemen. Maar hij werd toen op de meet geklopt door miljardair Coucke.

Dat diezelfde Coucke nu zijn zitje gedwee afstaat aan zijn toenmalige concurrent zegt iets over hoe het er de voorbije twee seizoenen aan toeging bij Anderlecht. Sportief en commercieel draaide het vierkant, terwijl aan financiële zijde allerlei lijken uit de kast tuimelden. Een eindeloze stroom personeelswissels mondde begin dit jaar uit in de ultieme deux ex machina, toen Coucke Vandenhaute weer aan boord trok als 'externe adviseur' van de club, die moest helpen orde op zaken te krijgen.

De 58-jarige ondernemer is niet het soort mens dat graag de tweede viool speelt. Hij wil wegen, impact hebben.

Toen al werd gefluisterd dat Vandenhaute niet lang in de coulissen van het Astridpark zou blijven hangen. De 58-jarige ondernemer is niet het soort mens dat graag de tweede viool speelt. Hij wil wegen, impact hebben. En dus was donderdag niemand echt verrast toen uitlekte dat Coucke het voorzitterschap doorgeeft aan zijn eerdere concurrent. Coucke blijft zelfverklaard enthousiast aandeelhouder, maar geeft de operationele leiding van paars-wit maar wat graag door aan Vandenhaute, die zich ook financieel engageert door een minderheidsbelang te nemen.

Sportondernemer

Samen met Vandehaute stapt ook superster en speler-manager Vincent Kompany in het kapitaal van Anderlecht. Hoe groot het belang van het duo 'nieuwkomers' zal zijn, is nog niet duidelijk. Pas dinsdag zit de raad van bestuur van Anderlecht samen om de zoveelste paleisrevolutie te bespreken.

Die instap bij RSCA past in een breder patroon. Sinds Vandenhaute in 2018 zijn aandelen verkocht in De Vijver Media - de holding boven de tv-zenders VIER en VIJF en het productiehuis Woestijnvis - heeft hij zich razendsnel omgeschoold van media-ondernemer tot sportondernemer.

De voormalige sportjournalist is met de holding Waterman & Waterman - die hij oprichtte met compagnon de route Erik Watté - al langer 50 procent eigenaar van Flanders Classics, het bedrijf achter wielerklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem en ook de Superprestige veldrijden. Daarnaast kocht hij zich de voorbije jaren in bij het sportmarketingbedrijf Sporthouse Group, richtte hij samen met Golazo-oprichter Bob Verbeeck We Ride op, een bedrijf dat tochten organiseert voor wielerfanaten, en stond hij mee aan de wieg van het makelaarsbedrijf Let's Play, dat toppers als Rode Duivel Youri Tielemans en Schalke 04-spits Benito Raman onder contract heeft.

Let's Play

Van dat laatste belang moet Vandenhaute nu wel noodgedwongen afscheid nemen. Het is verboden een actieve rol bij een club te combineren met de rol van makelaar. Vandenhaute liet dus weten dat hij zijn aandelen in Let's Play van de hand doet.