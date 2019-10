Wouter Vandenhaute grijpt naast Roda JC

Roda JC komt toch in handen van horecamagnaat Roland Hogenelst en ICT-ondernemer Stijn Koster. De Nederlandse club was ook zo goed als rond met de Belgische mediaondernemer Wouter Vandenhaute, maar vertrekkend eigenaar Frits Schrouff gaf uiteindelijk de voorkeur aan een Nederlands initiatief.

Nadat Hogenelst en Koster dit weekeinde nog wegliepen van de onderhandelingstafel willen ze nu samen met drie lokale zakenlieden alsnog de club overnemen.

Hogenelst en Koster hebben maandagavond de KNVB de benodigde garantstelling van ruim negenhonderdduizend euro gestuurd. Schrouff was om tijd te kopen ook bereid om met die bankgarantie over de brug te komen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Maandag was de laatste dag waarop Roda de garantstelling mocht aanleveren. Anders dreigde de licentiecommissie de club opnieuw drie punten in mindering te brengen. Eerder kreeg Roda al eens zo’n straf vanwege het bestuurlijke gerommel rond ex-overnamekandidaat Mauricio Garcia de la Vega. Tegen die sanctie volgt in november nog een beroepszitting.

Roland Hogenelst, Stijn Koster en de drie lokale ondernemers zijn mondeling akkoord over de overnamedeal. Wel moet alles nog officieel op papier worden gezet. Het gezelschap neemt het aandelenpakket (79,98 procent) van vertrekkend eigenaar Schrouff over. De overige aandelen blijven in handen van de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev (20 procent) en de stichting die het zogenoemde ‘gouden aandeel’ beheert (0,02 procent).

Hogenelst en Koster nemen allebei een groter deel van de aandelen, de lokale ondernemers gaan voor een kleiner percentage. In het plan is ook een rol voor de supporters van Roda weggelegd, die eveneens een deel van de aandelen zullen overnemen. De hoop van de groep is dat zich later nog meer ondernemers uit de regio melden die mee willen doen.

Dat Hogenelst en Koster nu – samen met een aantal anderen – alsnog in willen stappen bij Roda is verrassend. Afgelopen weekeinde liep Hogenelst, bekend als eigenaar van restaurantketen La Cubanita, nog weg van de onderhandelingstafel. Hij gaf toen als reden dat de financiële en organisatorische chaos bij Roda in zijn ogen te groot was.