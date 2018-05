Wouter Vandenhaute koopt Superprestige veldrijden

'De Superprestige en de Ronde van Vlaanderen varen voortaan onder dezelfde vlag', zegt Vandenhaute, het boegbeeld van Flanders Classics. 'Het wegrennen en het veldrijden hebben in Vlaanderen een rijke geschiedenis en die proberen we nu bij elkaar te brengen.'

Flanders Classics organiseert de Ronde Van Vlaanderen en enkele andere bekende voorjaarsklassiekers. De Superprestige is het traditionele, jaarlijks weerkerende succesrecept van acht veldritten in België en Nederland. Dit jaar is de Superprestige aan zijn 37ste editie toe, met ritten in Gieten (Ned), Zonhoven, Boom, Ruddervoorde, Gavere, Diegem, Hoogstraten en Middelkerke. Vorig seizoen was de Nederlander Mathieu van der Poel eindwinnaar. Sven Nys is de recordhouder met 13 eindoverwinningen.