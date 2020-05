Wouter Vandenhaute nieuwe grote baas bij Anderlecht

Ondernemer Marc Coucke is voorzitter af bij Anderlecht. Zijn opvolger is Wouter Vandenhaute, die met clubcoryfee Vincent Kompany in het kapitaal stapt.

Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute nemen de macht over bij Anderlecht. Dat melden verschillende media en wordt bevestigd aan De Tijd.

Vandenhaute en Kompany stappen in het kapitaal, maar het is onduidelijk of de meerderheid van de aandelen ook in hun handen valt. Coucke en zijn vennoot Joris Ide bezaten tot nu 74 procent van de aandelen.

De operatie heeft alles van een paleisrevolutie in uitgesteld relais. Midden januari kwam er al een serieuze herschikking van de macht, met Karel Van Eetvelt die aan boord kwam als CEO en Vandenhaute als extern adviseur. Toen al werd gefluisterd dat Vandenhaute stond te dringen om een belangrijker rol te spelen.

Dubbelrol