Woutje werd Waawt

Tijdens de sportzomer overschouwt Rik Van Puymbroeck wat in en naast de sportarena gebeurt.

‘Bij de 9-jarigen werden Wout Van Aert en Shana Dalving (foto bovenaan) de provinciale kampioenen.’ Een artikel in Het Volk van 21 oktober 2003 is het oudste digitale spoor dat van Wout van Aert terug te vinden is. Ondertussen weten we dat ‘van’ met een kleine letter moet, maar het is jammer dat de (foto bovenaan) niet terug te vinden is. Misschien zit hij nog wel in een knipselmap van mama. Of heeft Shana Dalving hem nog. Ze koerst bij Keukens Redant Cycling Team en werd op 8 mei 118de in de GP EcoStruct in Wichelen. Lorena Wiebes won die dag. Ooit werd Dalving tweede op het EK baanwielrennen. Dat was in 2012, het bericht haalde De Tijd. Zilver in de keirin, een Japanse discipline. Helaas is ze er in Tokio niet bij.

Het is gek dat een man van 26 bijna 18 jaar geleden voor het eerst de krant haalde.

Het is gek dat een man van 26 bijna 18 jaar geleden voor het eerst de krant haalde. Zijn naam bleef verschijnen, vrijdag goed voor 70.684 resultaten in het digitale archief Gopress. L’Avenir, 10 augustus 2005, onder de titel: ‘Plus de 100 futurs champions’: ‘Dimanche après-midi, plus d’une centaine de minimes et d'aspirants s'est donnée rendez-vous à Chaumont-Gistoux. De belles courses.’ Bij de 11-jarigen die twintig rondes van 800 meter moeten afleggen, wint Wout van Aert. ‘C’est ma deuxième victoire cette saison’, zegt hij. ‘J’ai attaqué plusieurs fois, mais sans succès jusqu’à aujourd’hui.’ Een meisje, Katja Van Dorpe, werd elfde. Maar Wout wint niet altijd. ‘Bij de 12-jarigen mocht Saimen De Laeter opnieuw juichen nadat hij Wout Van Aert en Michael Simons had afgehouden voor de bloemen’, meldde Het Nieuwsblad op 29 mei 2006 over een wedstrijd in Humbeek. Saimen is vandaag vastgoedadviseur.

Van Aerts carrière is op YouTube terug te vinden en het valt op hoe ernstig hij kon kijken. Zeker als hij verloor, werd zijn blik dieptriest. Of toen hij op het BK veldrijden van 2014 na een valse start werd uitgesloten. Zijn gedrevenheid lokte nog een wanhoopspoging uit, maar hij moest naar de kant. Wout was woedend. Wout wilde winnen.