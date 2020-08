Zo volgt u de Belgische voetbalcompetitie

Afgelopen weekend werd de Belgische voetbalcompetitie afgetrapt. Het was meteen de vuurdoop voor Eleven Sports, dat de tv-rechten bezit voor de komende vijf seizoenen en dus instaat voor het uitzenden van de wedstrijden van de Jupiler Pro League.

Eleven Sports heeft een vijfjarige deal met het Belgische voetbal, waarvan het bedrag tegen 2024-2025 oploopt tot 103 miljoen euro. De omstreden nieuwkomer op de tv-markt werd in 2015 opgericht door de Milanese dandy Andrea Radrizzani. Het bedrijf koopt mondiaal sportrechten en verkoopt die door aan telecombedrijven in elf landen.

In België zijn er contracten met de telecombedrijven Proximus, Orange en VOO. Met Telenet, de vierde speler, lopen de onderhandelingen nog. Maar het bedrijf, dat sinds de brexit alle licenties op sportrechten van het Verenigd Koninkrijk naar België verplaatst heeft, speelt ook zelf voor sportzender via eigen streamingplatformen. Dat creëert een wirwar van opties om voetbalmatchen te kijken. Een overzicht.

Eleven Sports

Eleven Sports werkt als een streamingapp, vergelijkbaar met Netflix, die per account aan vier toestellen - onder meer smartphones, tablets en computers - kan worden gekoppeld. Er kan wel maar met één toestel tegelijk worden gekeken. Wie een televisie heeft met ondersteuning voor Airplay (Apple-toestellen) of Chromecast (Android-toestellen), kan eenvoudig het geluid en beeld van de app naar de tv sturen, om zo de match toch op groot scherm te bekijken.

Voor een jaarabonnement op het Belgische voetbal vraagt Eleven Sports 109 euro, of 10,99 euro per maand. Een iets duurdere optie van 14,99 euro per maand (of 149 euro per jaar) geeft ook toegang tot buitenlandse competities. Dat is goedkoper dan de voetbalopties van de meeste klassieke telecomoperators, zowel op maand- als op jaarbasis.

Proximus & Orange

Wie klant is bij Orange, dat begin juli als eerste telecomspeler een akkoord met Eleven Sports bereikte, betaalt eveneens 10,99 euro per maand extra voor het sportaanbod met alleen de Belgische matchen. Voor 14,99 zijn ook de buitenlandse competities inbegrepen.

Proximus was de tweede telecomspeler die een voetbaldeal in de wacht sleepte. Proximus-klanten die een abonnement exclusief het sportaanbod hebben, kunnen 16,99 euro per maand extra betalen om de sportwedstrijden te kunnen volgen, boven op de bestaande kosten voor internet en digitale tv. Die optie is ook toegankelijk, en tegen hetzelfde tarief, voor Scarlet-klanten. Buitenlandse wedstrijden zijn inbegrepen in de formule.

V00 & Telenet

VOO, de Waalse tegenhanger van Telenet, biedt zijn VOOsport-optie gratis aan voor één jaar, bij de pakketabonnementen voor internet, televisie en mobiele telefonie. Een apart sportabonnement kan ook, voor 16,99 euro per maand. Een rechtstreeks abonnement op VOO kan enkel voor wie in Brussel of Wallonië woont, maar voor Vlaamse Telenet-klanten bestaat een extra betalende optie. Voor een meerprijs van 2 euro per maand kunnen ook zij gebruikmaken van de sportdiensten van VOO.

Telenet is de enige telecomspeler die nog geen deal heeft gesloten met Eleven Sports en de matchen dus nog niet kan uitzenden. Zolang de onderhandelingen lopen en er geen deal bereikt is, geeft Telenet zijn 180.000 Play Sports-abonnees een korting van 10 euro per maand, wat dus ongeveer overeenkomt met de prijs van een Eleven Sports-abonnement. Of dat een impact had op de cijfers van Eleven Sports kan het bedrijf nog niet zeggen.

Zo voert Telenet de druk op in de gesprekken, want Eleven Sports heeft de miljoenen van een Telenet-deal nodig om zijn aankoop rendabel te maken. Met elk gemist voetbalweekend neemt de prijs die het aan de kabelgroep kan vragen verder af. 'Telenet blijft een strategische partner van ons', zegt Guillaume Collard, de CEO van Eleven Sports in België en Luxemburg. 'De onderhandelingen lopen nog.'

KBC

Een opmerkelijke vijfde speler in de tv-rechtenarena is de grootbank KBC. Die sloot een deal met Eleven Sports om de komende vijf jaar seizoenen alle goals en hoogtepunten van de Pro League te tonen via korte fragmenten. Zo kan de bank als enige de ‘near-live clips’ aanbieden via zijn mobiele bankenapp, zowel aan klanten als niet-klanten. Via Goal Alert, de naam die de dienst kreeg, krijgen voetbalfans vanaf de lancering eind augustus een melding als hun favoriete team gescoord heeft of als er een nieuwe samenvatting online staat. Hooguit 2,5 minuten later krijgen ze de videoclip te zien, ook als de wedstrijd nog aan de gang is.

De 80 procent van de KBC-klanten met een Plus-rekening moet daar niets extra voor betalen. Klanten met een gratis basisrekening bij de KBC - de Plus-formule kost minstens 2,50 euro per maand - moeten wel bijbetalen om voetbal via de app te bekijken. Ook niet-klanten moeten een beperkt bedrag betalen voor de service. De prijs om een maand te kijken zal volgens KBC ‘te vergelijken zijn met die van een cheeseburger in een fastfoodrestaurant'.