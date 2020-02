Zorgen over Olympische Spelen in Tokio door coronavirus

De Britse kandidaat-burgemeester voor de Conservatieve Partij, Shaun Bailey, biedt Londen aan als alternatieve gaststad voor de Spelen, dat tot grote Japanse woede. Het olympisch dorp van 2012, toen de Spelen in Londen plaatsvonden, is helemaal omgebouwd tot stadswijk om de kosten van organisatie in te dammen. Maar Bailey gelooft dat Londen de capaciteit heeft om snel te schakelen. Hij ligt in de polls ver achter op Labour-burgemeester Sadiq Khan.