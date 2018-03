Zot van de Ronde

Ze komen met duizenden, vaak van heinde en ver, om de hellingen en de kasseien van de Ronde te bedwingen. Mannen - en steeds meer vrouwen - op de rand van een midlifecrisis, gebeten door de fietsmicrobe.

Vijf keer reed hij Vlaande-rens Mooiste al. En ook dit jaar is Brett Richard erbij. De 42-jarige wielerfanaat uit de Amerikaanse staat Colorado krijgt niet genoeg van de nijdige hellingen, de verraderlijke kasseistroken en de pittoreske wegen in ons Vlaamse land. Hij liet zelfs de Muur van Geraardsbergen op zijn rechterarm tatoeëren. ‘The Belgies go grazy on it’, zegt hij breed grijnzend.

Met zijn ruige baard en kunstige krulsnor is Richard een opvallende verschijning onder de 8.014 buitenlanders en 7.986 Belgen die vandaag hun Ronde van Vlaanderen rijden. ‘Er gaat niets boven fietsen in België. Jullie passie voor wielrennen, chocolade en bier is ongeëvenaard’, zegt de Amerikaan, die met zijn vrouw een webshop runt waar wielersokken en T-shirts met opschrift ‘Belgian The Fuck Up’ worden verkocht.

Aan de start staat vandaag ook John Kulias, een 56-jarige wielergek uit Phoenix, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Arizona. Met zijn vier jaar oudere kameraad Richard Jensen komt hij voor de tweede keer de ‘cobbles’ en ‘bergs’ rijden. ‘Het is de ultieme uitdaging voor een fietser. Jullie wegen zijn loodzwaar, jullie hellingen steil en jullie wielergeschiedenis rijk. Het is een ongelooflijke ervaring.’

Het verwondert Kulias niet dat meer dan de helft van de Ronde-deelnemers buitenlanders zijn. ‘De Tour of Flanders is een mondiale merknaam. Wist je dat bij ons in de VS al zes keer een Belgian Waffle Ride is georganiseerd, een exacte kopie van jullie Vlaamse lenteklassiekers? Die vindt plaats halverwege april in Californië. Ook daaraan willen we deelnemen. Maar eerst de Ronde en daarna de toertocht Parijs-Roubaix. Het is onze holy week, en dat heeft niets met Pasen te maken.’

Uitverkocht

De wereldwijde belangstelling voor de Ronde neemt stilaan fenomenale vormen aan. Liefst 66 nationaliteiten nemen deel, of dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Na de Belgen (7.986) zijn de Nederlanders (2.724), de Britten (1.668) en de Fransen (1.157) het best vertegenwoordigd. Dan volgen de Italianen, de Duitsers, de Spanjaarden, de Ieren en de Denen. Maar er dagen ook wielertoeristen op uit de VS, Australië, Canada, Rusland en zelfs uit Peru, Indië en de Caraïben.

Het succes laat zich simpel verklaren. ‘Hier zie, hoor, drink, ruik én voel je de koers’, zegt Dries Verclyte, productmanager wielercultuur bij Toerisme Vlaanderen. ‘De fiets- en wielersport zit zo diep in ons DNA dat het historisch erfgoed is.’ Het toeristisch agentschap van de Vlaamse overheid heeft die troefkaart slim uitgespeeld door bij de honderdste verjaardag van de Ronde op 25 mei 2013 een aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam product in de markt te zetten.

De Ronde 16.000 > De Ronde is een van de grootste eendaagse toertochten in Europa. Er mogen maximaal 16.000 fietsers deelnemen. 51 procent zijn buitenlanders. 50/50 > De organisator is Peloton, een 50/50 joint venture van Flanders Classics (Wouter Vandenhaute) en het sportmarketingbedrijf Golazo (Bob Verbeeck). 500.000> Het event kost een half miljoen euro en vergt 625 medewerkers en 400 seingevers. 4 > Er zijn vier afstanden: 74, 138, 173 en 229 kilometer. 720.000 > De omzet van de Ronde wordt geschat op 720.000 euro, exclusief het sponsorbudget.

3 miljoen euro werd ter beschikking gesteld voor diverse initiatieven. Het belevingscentrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde kreeg een opknapbeurt, het wielermuseum in Roeselare werd gerenoveerd en er kwamen middelen vrij voor de bouw van het Sven Nys Cycling Center voor veldcrossers in Tremelo-Baal. Toerisme Vlaanderen lanceerde ook campagnes rond het verblijfstoerisme voor fietsers. Verclyte: ‘De Ronde is wereldberoemd in het eerste weekend van april. Maar we willen de aandacht spreiden over het jaar. Dat doen we door toertochten te organiseren op andere momenten, zoals een Retro Ronde in juni, een Summer Edition in september en een Off-Road event in oktober.’

Er vloeide ook geld naar de promotie van fietsroutes, met het belevingscentrum in Oudenaarde als uitvalsbasis. ‘Het is zoals je een skigebied zou ontwikkelen. Je creëert één centraal punt waar alle faciliteiten - douches, fietsverhuur - aanwezig zijn en je gebruikt het café-restaurant van de Ronde als ontmoetingsplaats. Van daaruit breng je de streek met haar grote rijkdom aan pistes, hellingen en afstanden in kaart, met wegwijzers en digitaal.’

Omdat 93 procent van de doelgroep gebruikmaakt van de wielerapp Strava, sloot Toerisme Vlaanderen er een samenwerkingsakkoord mee om de routes op te slaan en te delen. ‘Zo brengen we het virtuele terug naar de realiteit. Het is een trend, zoals het smartphonespel ‘Pokémon’ niet zo lang geleden. Met bordjes en grondmarkeringen maken we duidelijk waar Strava tijdsopmetingen doet en waar je je persoonlijke record kan aanvallen.’

De inspanningen loonden. De jongste vijf jaar steeg het aandeel buitenlandse deelnemers in de Ronde van 40 naar 51 procent. ‘De 25ste editie in 2016 was een mijlpaal. Toen bereikten we voor het eerst meer niet-Belgen dan Belgen’, zegt Jelle Derbaix van het sportmarketingbedrijf Golazo, medeorganisator van de toertocht. ‘Met een deelnemerslimiet van 16.000 zijn we trouwens al zes jaar na elkaar weken op voorhand uitverkocht.’

Middle aged men in lycra

80 procent van de Ronde-rijders zijn mannen tussen 26 en 55, al zit het aantal vrouwelijke deelnemers in de lift. Het gaat om een fitte doelgroep: 52 procent zegt jaarlijks meer dan 5.000 kilometer te fietsen. En 82 procent geeft aan binnen twee jaar een nieuwe fietsvakantie te plannen.

Voor Toerisme Vlaanderen is het ‘een enorm potentieel’. Bovendien leert onderzoek dat meer dan de helft van die toeristen vier tot zeven dagen uittrekt om in de regio te komen fietsen. Een derde blijft zelfs meer dan zeven dagen. Dat komt omdat Vlaanderen erg centraal ligt en mogelijkheden biedt om uit te wijken naar andere toerklassiekers, zoals Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. ‘Dat zijn geen korte weekendtrips meer. Dat is langdurig verblijfstoerisme’, zegt Verclyte.

Schermvullende weergave De Amerikaan Brett Richard heeft een tattoo van de Muur en de Koppenberg op zijn arm. ©Diego Franssens

En het brengt geld in het laatje. Zowat 52 procent heeft 500 tot 2.000 euro over voor een fietsvakantie, 16 procent spendeert meer dan 2.000 euro. De hotels, vakantiehuizen en B&B’s varen er wel bij. Vooral verblijven met een bewaakte fietsenstalling, wasmachine en droogkas zijn in trek. Onder meer Chainstay in Oudenaarde, uitgebaat door een Amerikaans koppel, en Hof Ter Kammen en ’t Nophof, op een boogscheut van de Paterberg, zijn razend populair bij fietsgroepen uit de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en de Scan-dinavische landen.

‘De bijdrage van de Ronde aan de lokale economie wordt geschat op 14,1 miljoen euro’, zegt Verclyte. ‘Meer dan de helft gaat naar voeding en drank, een derde naar transport en vrije tijd, de rest naar overnachtingen. De impact op streekpromotie en toeristische naambekendheid is amper te onderschatten.’ De Ronde is op dat vlak een oersterk merk, dat stukken beter wordt verkocht dan de Hel van het Noorden in Roubaix of La Doyenne in Luik.

Toerisme Vlaanderen mikt absoluut niet op 20- tot 25-jarige wielerfanaten die enkel bezig zijn met hun maximale zuurstofopname of het trappen van uitzonderlijke wattages. Verclyte: ‘De sportieve diehards komen vanzelf wel. Onze doelgroep zijn mensen die oog hebben voor de goede dingen van het leven: het Belgische bier, de historische kunststeden, het prachtige natuurlandschap.’

In vakkringen hebben ze het over MAMILs, middle-aged men in lycra. Om hun midlifecrisis te overwinnen kopen ze liever een blitse koersfiets dan een dure sportbolide, en toeren ze uren rond in professioneel ogende, nauw aansluitende koerspakjes. Sinds de Britse marktonderzoeker Mintel de uitdrukking in 2010 als eerste gebruikte, is ze een eigen leven gaan leiden. Eind vorig jaar kwam in Australië zelfs een film uit over die 34- tot 55-jarige mannen uit de middenklasse met een loopbaan, gezin en hypotheek. ‘Ze gaan nooit de Tour de France winnen, en toch spenderen ze een enorme veel tijd, geld en energie aan fietsen’, klinkt het in de trailer van de film.

Waarom? Voor Verclyte ligt het antwoord voor de hand. ‘Die mensen halen oneindig veel plezier uit het samen fietsen in de natuur. Het geeft hen rust, maakt hun hoofd leeg, doet hen ontsnappen aan de dagelijkse sleur.’ Een studie van de University of East London stelde zelfs vast dat ‘green cycling’ of recreatief fietsen in een landelijke omgeving een therapeutisch effect heeft op het brein. Het brengt ons in een vorm van mindfullness.

Al hoort bij dat type van actief consumeren wel een fysieke uitdaging. Onder het motto: eerst het lijden, dan het genot. ‘Je hebt inderdaad een suffer zone nodig’, zegt Verclyte. ‘Wij spreken over de 4 K’s: de Kwaremont, de Koppenberg, de Kapelmuur en de Kemmelberg. Die laatste spelen we ten volle uit in Gent-Wevelgem, waar het parcours door Flanders Fields slingert, en dat we intensief willen gaan promoten bij Angelsaksische wielertoeristen uit de Commonwealth.’

Mijlpaaltrip

Peta Takai, een Nieuw-Zeelandse van 43, wil met haar Amerikaanse vriend Rudy Napolitano de volledige 229 kilometer van de Ronde uitrijden. Ze past perfect in de doelgroep die Toerisme Vlaanderen voor ogen heeft. ‘In Los Angeles rijden we vaak met de gravel bike op stoffige zandwegels. De kasseien van de Ronde vormen een uitdaging. We hebben met een groepje een huis gehuurd in de buurt van Oudenaarde. Ik ben de enige vrouw, zou leuk moeten worden. Maar het draait niet alleen om de fietsprestatie. Ik kom ook voor de cultuur: ik wil Antwerpen ontdekken, de Grote Markt van Brussel zien en het museum van Magritte bezoeken.’

De Australische fietsfanaat Alan Kelly heeft de Ronde uitgekozen als ‘mijlpaaltrip’. Dit jaar wordt hij vijftig. Al twintig jaar volgt hij de Ronde van Vlaanderen op televisie en via het internet. De uitdagende klassieker rijden is een unieke ervaring, ‘een droom die werkelijkheid wordt’. ‘Thuis rijd ik vele uren met de mountainbike en de koersfiets, vooral om fit te blijven en sociale contacten te leggen. Ik hoop dat nog lang vol te houden.’

Een ervaring, dat is het ook voor John Kulias uit Phoenix. ‘Zodra je de vijftig gepasseerd bent, ga je meer belang hechten aan de mensen met wie je unieke gebeurtenissen kan delen. Dit is de trip van ons leven.’ Zijn kompaan, Richard Jensen, knikt. ‘Als ik al die bekende hellingen en kasseistroken oprijd, krijg ik bijna tranen in mijn ogen. Dan besef ik: ‘Wow, dit is het. Ik fiets op plekken waar geschiedenis is geschreven...’ Natuurlijk speelt ook trots mee: dat ik op mijn zestigste nog in staat ben zulke sportieve inspanningen te leveren. Dat komt omdat ik mijn lichaam met zorg behandel.’

Behalve een passie is fietsen voor de twee Amerikanen een levenshouding. Allebei hebben ze een veeleisende functie in een groot bedrijf: Kulias is vicepresident bij de drukkersgroep O’Neil Printing in Phoenix, Jensen vennoot bij een architectenbureau. ‘We werken hard, maar vijf dagen per week staan we om 5 uur op om te gaan fietsen in Paradise Valley. De zonsopgang in de woeste natuur is telkens weer fantastisch. Er zijn niet veel mensen die dat ervoor overhebben. Wij wel. First joy, then business. En ons werk wordt er alleen maar beter van.’

Voor Brett Richard mag het dan de zesde keer op rij zijn, hij zal de Ronde weer tot in het diepste van zijn ziel beleven. Ook al maakt de Muur van Geraardsbergen, die hij op zijn arm liet tatoeëren, al een tijd geen deel meer uit van de koers. Of hij daar spijt van heeft? ‘Absoluut niet. ‘Het verleden is het verleden.’ Hij toont de zin die hij onder zijn tattoo liet aanbrengen: ‘It makes much more sense to live in the present tense.’