Bezorgdheid groeit over lot Chinese tennisster die seksueel misbruik aankloeg

De tenniswereld maakt zich ernstige zorgen over Peng Shuai, een Chinese tennisster die spoorloos verdween nadat ze een voormalige vicepremier van seksueel misbruik had beticht.

Steve Simon, de voorzitter van de profbond voor tennissters (WTA), bond eerder deze week de kat de bel aan. In een persbericht eiste hij 'een transparant onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen een voormalige Chinese leider'. Het initiatief kwam er omdat prominente tennisspelers, zoals Naomi Osaka en Novak Djokovic, zich vragen stelden over de whereabouts van Peng.

De 35-jarige Peng verdween spoorloos nadat ze eerder deze maand een tekst had gepost op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. Daarin sprak ze over een turbulente seksuele relatie met de voormalige vicepremier Zhang Gaoli (75). De topper in de Communistische Partij zou haar tot seks gedwongen hebben. Kort nadien werd het bericht verwijderd, net als haar accounts op sociale media.

In de Chinese pers bleef het twee weken lang doodstil over de verdwijning van Peng, tot donderdag. Via de staatsmedia kwam een verklaring naar buiten, waarin de tennisster schrijft dat haar beschuldigingen 'niet waar' zijn. 'Ik ben niet vermist, noch onveilig. Ik ben gewoon thuis aan het rusten en alles is in orde. Bedankt voor de bezorgdheid', staat in de brief, die de tenniswereld moet geruststellen.

De verklaring wordt op scepsis onthaald. 'Ik kan moeilijk geloven dat Peng Shuai de e-mail heeft geschreven die we hebben gekregen', zei Steve Simon, die naar eigen zeggen herhaaldelijk en tevergeefs probeerde haar te bereiken 'via verschillende vormen van communicatie'. 'De WTA en de rest van de wereld hebben onafhankelijk en controleerbaar bewijs nodig dat ze veilig is.'

De Women's Tennis Association dreigt ermee alle tornooien en wedstrijden op Chinees grondgebied af te gelasten als er geen afdoend antwoord komt. 'Ze moet vrijuit kunnen spreken, zonder dwang of intimidatie van welke bron dan ook. Haar aantijging van aanranding moet worden gerespecteerd en met volledige transparantie en zonder censuur worden onderzocht.'

Paradepaardje

De bond dreigt in eigen vel te snijden, want Peking is een van de belangrijkste financiers van het vrouwentennis. De WTA tekende in 2018 een tienjarige deal waarbij de belangrijkste vrouwenwedstrijden in de Chinese miljoenstad Shenzen worden gespeeld. Dat contract bevat ook de bouw van een nieuw stadion met 12.000 zitjes.