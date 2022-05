Hij zag deze week zeker de beelden van kampioen Club Brugge op Ibiza. Daar had Philippe Clement bij kunnen zijn, jawel. Maar hij zat in Monaco, werkend en denkend aan wat vanavond gebeurt: de slotmatch van zijn sterrenteam AS Monaco tegen Lens. ‘In de kleedkamer van Waasland-Beveren zag ik meer blingblingshow dan hier’