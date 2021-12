Bouwgroep Van Roey neemt Sportoase helemaal over

De uitbater van sportcomplexen Sportoase wordt een volle dochter van de Rijkevorselse groep Van Roey. Die koopt de 50 procent over die in handen was van de Engie-dochter Equans.

Met complexen op 16 locaties in Vlaanderen en één in Wallonië is Sportoase de Belgische marktleider in openbare sportinfrastructuur. Het bedrijf zit 16 jaar na de oprichting aan 4 miljoen bezoekers per jaar en telt zowat 400 vaste medewerkers. Sportoase is vooral bekend als uitbater van openbare zwembaden, maar omvat ook fitnessruimtes, activiteiten voor kinderen en horecazaken.

De groep heeft altijd een dubbel aandeelhouderschap gekend. De familiale groep Van Roey, vooral bekend van het gelijknamige bouwbedrijf, sloeg in 2005 de handen in elkaar met de technische installateur Axima. Beide partners speelden in op de ontluikende markt voor publiek-private partnerships (PPS), waarbij lokale besturen hun zwembaden en andere infrastructuur lieten beheren door een privépartner. Axima werd later een onderdeel van Cofely, een dochterbedrijf van de Franse energiegroep Engie. Cofely veranderde onlangs opnieuw van naam in Equans.

Sportoase opende in 2005 een eerste sportcomplex in Leuven en breidde zich geleidelijk uit in heel Vlaanderen. De recentste aanwinst is de site Groot Schijn aan het Antwerpse Rivierenhof, met een gloednieuw sportzwembad met waterpretpark en een schaatsbaan. In het Kempense Lille wordt aan het volgende complex gewerkt, en op be-MINE in Beringen nam het bedrijf onlangs het onderwaterbelevingscentrum TODI over.

Ook op het niveau van de aandeelhouders beweegt het nu. Door een strategische heroriëntering bij Engie werd het aandeel van Equans in Sportoase te koop gezet. Groep Van Roey neemt het belang van de Franse aandeelhouder over en wordt zo voor 100 procent eigenaar. Equans blijft wel de technische partner van Sportoase, zegt Michäel Schouwaerts, de algemeen directeur van Sportoase.

456.000 winst Ondanks de coronacrisis boekte Groep Sportoase vorig jaar een nettowinst van 456.000 euro.