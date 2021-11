Club Brugge houdt financieel hoofd nipt boven water

Door de vele wedstrijden zonder publiek door corona - er waren slechts drie matchen mét toeschouwers - daalden de wedstrijdopbrengsten van 18 miljoen tot 5,5 miljoen (-70%). Parallel brachten de uitgaande transfers veel minder op: 15,5 miljoen of ruim drie keer minder dan het jaar ervoor (49 miljoen euro). De transfermarkt was tijdens de coronacrisis veel stiller dan voordien en Club Brugge wou - met het oog op de huidige Champions League-campagne - geen uitverkoop houden.

Die dalende omzet werd deels gecompenseerd door hogere inkomsten uit mediarechten - vooral via de Champions League, waarin Club Brugge 8 punten haalde, tegenover 3 punten het jaar voordien - en meer inkomsten uit sponsorcontracten. Die twee posten brachten respectievelijk 43,7 miljoen en 15,9 miljoen euro op. Het jaar ervoor was dat 36,4 miljoen en 13,5 miljoen.

De kosten daalden in 2020-2021 tot 99,6 miljoen, zo'n 3 miljoen minder dan het jaar voordien. En dat ondanks een groei van de bezoldigingen van 46 naar 50,5 miljoen. Die is te wijten aan de sterkere sportieve prestaties van de ploeg, die uitmondden in hogere wedstrijdpremies. Club Brugge speelde in 2020-2021 ook meer wedstrijden dan het jaar ervoor.