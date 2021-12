Conflict in biljartsector leidt tot baanbrekend vonnis

De biljartfederatie KBBB ging haar boekje te buiten door voor tornooien exclusieve deals te sluiten met sommige leveranciers. Dat heeft de Leuvense ondernemingsrechtbank beslist in een vonnis met precedentwaarde dat indirect ook de Belgische biljartballenreus Saluc viseert.

België is een biljartland. Na lang aan de wereldtop te hebben gestaan in carambolebiljart, met veelvuldige kampioenen als Raymond Ceulemans, Ludo Dielis en Eddy Merckx (niet de wielrenner), scoren nu de snookerspelers internationaal. Met het Henegouwse Saluc herbergt ons land de wereldmarktleider voor de productie van biljartballen. Voorts zijn er gerenommeerde fabrikanten van biljarttafels zoals Verhoeven uit Malle.

De essentie Het biljartbedrijf HCSB uit Ranst diende een klacht in tegen de Koninklijke Belgische Biljartbond wegens exclusieve contracten met zijn concurrenten.

De Leuvense ondernemingsrechtbank oordeelde dat de bond het mededingingsrecht schond.

Het vonnis is een precedent: de rechtbank specificeert voor het eerst hoe een sportfederatie in ons land moet omgaan met het mededingingsrecht.

Saluc behoort tot de discrete familiale holding Peltzer & Fils. Het heeft een wereldwijd marktaandeel van zowat 85 procent voor biljartballen en haalde vorig jaar met zo'n 140 werknemers ruim 18 miljoen euro omzet - de hele groep errond, die onder meer ook biljartlakens en bowlingballen maakt, zelfs 65,5 miljoen. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat het bedrijf contracten afsloot met biljartbonden in allerlei landen voor de exclusieve levering van producten in ruil voor sponsoring. Maar die deals liggen almaar meer onder vuur.

Mededingingsautoriteit

Begin vorig jaar legde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Belgische Golfbiljartbond - voor biljarten op tafels met rubberen stoppen in het midden - aan banden wegens zo’n akkoord met Saluc. Dat gebeurde na een klacht van Hector Cue Sports Belgium (HCSB), een concurrent uit Ranst van Saluc én Verhoeven maar die heel wat kleiner is. HCSB, dat in handen is van het Nederlandse Loontjens Billiards, voerde met succes aan dat de bond de mededinging beperkte door andere leveranciers uit te sluiten.

85% Marktaandeel Saluc Het Belgische Saluc heeft een wereldwijd marktaandeel van zo'n 85 procent voor biljartballen.

De procedure bij de BMA gold als een testcase en werd eind vorig jaar gevolgd door een klacht bij de Leuvense ondernemingsrechtbank van HCSB tegen de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB), de nationale sportfederatie voor carambolebiljart (drie ballen op een open tafel), met disciplines als driebanden en artistiek biljart.

Beker van België

HCSB pikt het niet dat die bond in 2020 deals van vier jaar sloot met Saluc en Verhoeven voor de exclusieve levering van respectievelijk ballen en tafels voor drie grote tornooien: het Belgisch kampioenschap, de finale van de beker van België en het jeugdkampioenschap. Het bedrijf uit Ranst vond dat de KBBB zich op meerdere vlakken schuldig maakte aan oneerlijke marktpraktijken, zoals kartelafspraken en misbruik van zijn machtspositie. HCSB beweerde geen faire kans te hebben gekregen om mee te dingen bij een aanbesteding.

Nochtans erkende de KBBB de producten van HCSB in 2019 en nam de bond al gas terug onder invloed van de demarche van de BMA. Waar de deals eerder golden voor heel de federatie waren ze nu beperkt tot de drie tornooien. Formeel toch, want in de wedstrijden bij afdelingen in de aanloop naar de finales werden logischerwijze ook dezelfde producten gebruikt.

Dwangsom

Dinsdag haalde HCSB zijn slag thuis, meldt het bedrijf. De rechtbank oordeelde dat de bond het mededingingsrecht schond en beval de staking van de praktijken op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag. Ze ging niet over een nacht ijs omdat de visie van de rechtbank ondersteund werd door een bundel opmerkingen van de BMA.

Ik heb geen weet van een andere dergelijke uitspraak. Mathieu Baert Advocaat sportrecht en academisch consultant

Dat geeft het vonnis een grotere draagwijdte. Volgens advocaat sportrecht en academisch consultant Mathieu Baert (Everest Law en Universiteit Gent), die HCSB bijstond, heeft het vonnis precedentwaarde omdat een Belgische rechtbank voor het eerst specificeert hoe een sportfederatie in ons land moet omgaan met het mededingingsrecht. ‘Het vonnis is een soort ankerpunt voor toekomstige discussies en voor andere sportfederaties’, zegt Baert.

Eigen tornooien

‘Dat regels zoals die van de Golfbiljartbond die golden voor de hele federatie niet overeind zouden blijven, was voor velen geen verrassing. Maar hier beslist een rechter terecht dat een sportfederatie ook in haar interne organisatie het mededingingsrecht moet naleven. Voor eigen tornooien zullen sportfederaties telkens moeten nagaan of ze aanbestedingsprocedures moeten organiseren. Ik heb geen weet van een andere dergelijke uitspraak’, zegt de advocaat.