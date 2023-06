De Franse spits Karim Benzema werd een pion op het geopolitieke schaakbord van Saoedi-Arabië. Van voetballers over videogames tot een vliegtuigmaatschappij: strooiend met poen positioneert het land zich almaar nadrukkelijker als een regionale grootmacht in de nieuwe mondiale orde. Wereldleiders lopen nu de deur plat van wat jaren een pariastaat was.