De kick van het winterzwemmen: ‘Een lijf kan meer aan dan je denkt’

Tijdens de pandemie ontdekken steeds meer mensen de geneugtes van zwemmen in ijskoud water. Is het ook heilzaam? ‘Je moet elke keer een drempel overwinnen, maar je komt er als een koning weer uit.'

‘Blijven ademen’, zegt Jo Jacobs, terwijl ik voorzichtig het trapje van het openluchtzwembad van de ijsberenclub in Boom afdaal. Het is geen loos advies. Als ik tot aan mijn nek in het 7 graden koude water ben ondergedompeld, heb ik de natuurlijke reflex om wild naar adem te happen. De ijzige temperatuur drukt op mijn longen en het water snijdt als duizend scheermesjes in mijn vel. Ik probeer te focussen op de overkant, 25 meter verder, en begin met mijn hoofd boven water te zwemmen. In schoolslag, of iets dat erop lijkt. Compleet ontspannen drijft Jacobs naast me op zijn rug. ‘Blijven ademen.’

Het is woensdagavond. Toen ik op de parking de zetelverwarming van mijn auto achterliet, zag ik op het dashboard dat het buiten 5 graden is. Enkele tientallen geoefende winterzwemmers komen voor een sessie ijskoud pootjebaden onder de sterren, onder het wakende oog van een redder. Niemand van hen doet dat met knikkende knieën. ‘Toch is het telkens opnieuw een drempel overwinnen als je aan de rand staat. Maar je zal zien: je komt er als een koning weer uit’, zegt Jacobs, 49 en al 16 jaar ‘ijsbeer in hart en nieren’. In het dagelijkse leven werkt hij in de marktenzaal van KBC. ‘We gaan vier lengtes zwemmen. Komt goed’, heeft hij me vooraf verzekerd.

De Koninklijke Zwemclub IJsberen Boom, een eeuw oud en een van de weinige clubs in België met een eigen zwembad, zag het aantal leden in de twee pandemiejaren groeien van 280 naar 400. De trend tekent zich overal af, klinkt het bij de Vlaamse Zwemfederatie. Winterzwemmen zit in de lift, zowel bij ons als in onze buurlanden. De logische verklaring voor die populariteit: corona met haar lockdowns en thuiswerkverplichtingen. En net als bij andere buitensporten die mensen hebben ontdekt, past zwemmen in ijskoud water in een verlangen naar een gezonder leven.

Luc Nijs van de Isbjörnklubbe in Mol - in het Zweeds, want ‘het mag koud klinken’ - omschrijft koudwaterzwemmen als gymnastiek voor de bloedvaten. De 62-jarige Kempenaar gaat elke zondagvoormiddag in het glasheldere water van het Zilvermeer voor ‘een fysieke en mentale opkikker’. Net als veel ijsberen heeft hij min of meer zijn vaste routine: hij wandelt er twee à drie keer tot net onder de kin in. Een vuistregel is dat je er nooit meer minuten mag in blijven dan het aantal graden Celsius dat het water koud is. ‘Toch volstaat dat voor een gezonde vermoeidheid, vergelijkbaar met andere inspanningen zoals enkele kilometers lopen. En als het echt koud is, voel je het tintelen tot een stuk in de namiddag.’

Cold shock

Omdat we subtropische landdieren zijn, naakt op ons comfortabelst bij 27 graden in de schaduw, valt onderdompeling in koud water (alles onder 15 graden) voor ons lichaam onder een extreme omgeving. De reactie is navenant. ‘We kunnen ons fysiologisch veel beter aanpassen aan warmte dan aan koude. En we koelen in water vier tot vijf keer sneller af dan in lucht’, zegt Jan Bourgois, professor inspannings- en omgevingsfysiologie aan de Universiteit Gent en zelf een fervent openwaterzwemmer in de Noordzee, maar dan tussen mei en oktober.

Vandaar de hevige lichamelijke respons. In de eerste onmiddellijke fase van de onderdompeling treedt een ‘cold shock’ op, waarbij je huidtemperatuur razendsnel afkoelt en de bloedvaten samentrekken (de scheermesjes), je adem wordt benomen (het veelvuldige happen) en je hartslag samen met je bloeddruk de hoogte in racet. Dat duurt enkele minuten. Als je dat onder controle krijgt, gaan de oppervlakkige spieren en zenuwen afkoelen, waardoor je coördinatie en je zwemcapaciteiten afkalven. Daarna, pas na dertig minuten, loop je het risico om langzaam onderkoeld te geraken en het bewustzijn te verliezen - denk aan wat Leonardo DiCaprio overkwam in ‘Titanic’.

Onvoorbereid kan die cold shock dus levensgevaarlijk zijn, benadrukt Bourgois. ‘De meeste verdrinkingen gebeuren in de eerste minuten, door het risico op hyperventilatie, te veel water inslikken, hartstilstand of hersenschade.’ Daarom is een onbezonnen, laat staan dronken, eenmalige nieuwjaarsduik niet zo’n goed idee, en wordt koudwaterzwemmen sterk afgeraden voor mensen met hartproblemen. En daarom ook de focus op veiligheid bij ijsberenclubs, waar ongelukken zo schaars zijn dat de club in Boom in zijn honderdjarige bestaan nog nooit iets voor had.

In het zwembad probeer ik verwoed mijn cold shock al zwemmend te boven te komen, met dank aan de rust van mijn begeleider. Ik bereik de overkant en keer terug, en slaag erin langzamerhand mijn ademhaling en zwemslagen te normaliseren. Halfweg, en het lijkt steeds draaglijker. Jacobs: ‘Wij zeggen hier altijd: de eerste twee lengtes doen pijn, de rest is fijn.’

Het goede nieuws is dat het lichaam kan wennen aan de pijn van de extreme koude, en dat de schok aanzienlijk verkleint bij wie het gewend is zich regelmatig in koud water te begeven. In die mate zelfs dat wetenschappers bij de 52-jarige Brit Lewis Pugh, ’s werelds beroemdste ijszwemmer die vorig jaar verspreid over twaalf dagen 8 kilometer langs een gletsjer in Groenland zwom om aandacht te vragen voor de klimaatverandering, vaststelden dat zijn hartslag en ademhaling geen kik meer geven als hij te water gaat. ‘Bij ervaren winterzwemmers is het lichaam gewend geraakt aan die omgeving, zij hebben geleerd die omstandigheden te tolereren’, zegt Bourgois.

Zware migraine

Leen De Smet, een 40-jarige vastgoedmakelaar uit Aalst, kwam bij koudwaterzwemmen uit omdat ze wanhopig een oplossing zocht voor haar zware migraine. Scrollend op Instagram leerde ze over de koudegoeroe Wim ‘The Iceman’ Hof. De Nederlandse ‘extreme atleet’ en motivatiespreker bereikt een miljoenenpubliek met ademhalingsoefeningen om te weerstaan aan koude, is houder van ruim twintig wereldrecords (waaronder 66 meter onder ijs zwemmen en aan één vinger aan een rots hangen) en vader van zes kinderen.

De Smet bezocht een workshop over de Wim Hof Method, nam een ijsbad en ervaarde dat als ‘een revelatie’. Ze vond een ijsberenclub in Dendermonde, waar ze intussen voorzitter is en drie keer per week zwemt. ‘Het voelt zo goed voor lichaam en geest. Soms moet je het lichaam eens goed laten afzien en wakker schudden om het te verzorgen.’

Haar migraine verdween niet, maar verminderde over de jaren heen fel. Vrijwel alle geroutineerde ijsberen spreken over het heilzame effect van hun levensstijl en velen ervaren dat hun weerstand is verbeterd. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik nog ziek ben geweest sinds ik in koud water zwem’, zegt Jacobs.

‘Ik krijg elke dag mails van mensen die vertellen dat het hun leven in goede zin heeft veranderd’, zegt de Britse academicus en triatleet Mike Tipton, professor aan het Extreme Environments Laboratory van de universiteit van Portsmouth en een autoriteit in de studie van de effecten van koud water op het lichaam. Maar wat weet de wetenschap echt over de gezondheidsimpact van koudwaterzwemmen? ‘Er zijn weinig bewijzen die definitief bevestigen wat mensen ervaren, simpelweg omdat het wetenschappelijke onderzoek dat op zoek gaat naar de onderscheidende factor nog niet is gebeurd. Is het de kou? Is het het water? Is het de lichaamsbeweging? Is het de natuur? Zijn het de thee en de taart achteraf?’

‘Wel is er een massa aan anekdotische bewijzen, en dat zijn ook bewijzen’, zegt Tipton via Zoom vanuit zijn huis in Cornwall. ‘Voor elke claim over gezondheidswinst kan je een perfect redelijke hypothese maken. Er zijn signalen dat een beperkte blootstelling aan koud water je immuniteit verhoogt, maar dat een te lange afkoeling van de huid en de spieren nefast is. En je kan speculeren dat er een gunstig anti-inflammatoir effect is bij verschillende aandoeningen met ontsteking als basis, zoals diabetes, alzheimer of depressie.’

Daar sluit Bourgois zich bij aan. ‘De wetenschappelijke evidentie is voorlopig klein. Maar ben ik ervan overtuigd dat er een positieve impact is bij mensen die regelmatig koudwaterzwemmen? Ja. Ben ik ervan overtuigd dat die groter is dan bij andere vormen van regelmatige fysieke activiteit? Nee.’

Nooit meer zagen

Donderdag, 11 uur. In het Boekenbergpark in Deurne zwaait Cor Janssens de poorten van de ecologische zwemvijver open voor een uur ‘training’ van de Deurnese IJsberen. Sinds dit nieuwe jaar geldt een absolute ledenstop in de club, met 1.200 leden de grootste van het land. De 300 mensen die vorig jaar op de wachtlijst stonden, worden nu toegelaten. Een nieuwe lijst komt er onder druk van de te hoge vraag niet. ‘Het moet veilig blijven.’

Onder een blauwe lucht en een flauw zonnetje is het een komen en gaan van Antwerpenaren die zich behoedzaam over het gladde houten terras bewegen. Het is 4 graden buiten en 7 graden in het water, zoals het krijtbordje aan de ingang aangeeft. Open partytenten zijn geïmproviseerde kleedkamers waarin de meesten zich ongegeneerd omkleden. Sommigen warmen zich op met enkele turnoefeningen, anderen wandelen zo de steiger af. Een enkeling duikt.

Voor Josiane Callebaut, een 60-jarige kinderverzorgster uit Ekeren, zit haar sessie erop. Ze hult zich in een dikke badjas met ijsberenmotief. ‘Eenmaal gebeten laat het je niet meer los’, zegt ze. ‘Helemaal onbeschrijfelijk is het als er ijs ligt. Ik droom ervan in Noorwegen tussen het ijs te zwemmen.’ Na haar pensioen wil ze naar Nederland verhuizen, omdat de regels voor zwemmen in open water soepeler zijn. ‘Het is er overal toegelaten tenzij het verboden is. Hier is het verboden tenzij het toegelaten is.’

Er hangt een sfeer van samenhorigheid, sereniteit en contentement. Nieuwjaarswensen vliegen over en weer. ‘Het zou nog eens goed moeten vriezen’, zegt de dienstdoende redder.

Ex-collega’s An Demaegd (50) en Kelly Van de Vliet (30) komen meermaals per week te voet naar de vijver voor een ‘booster’ in het water. En dat al sinds de zomer voor corona. ‘Sindsdien zaag ik nooit meer over de kou’, zegt Demaegd, die de gewoonte heeft elke zwempartij af te sluiten met drie slagen kopje-onder. ‘Zie je het? Ik krijg er een onnozele smile van op mijn gezicht.’ Hoe guurder het weer, hoe beter. ‘Het is een beetje als opnieuw geboren worden’, zegt Van de Vliet. ‘Een lijf kan meer aan dan je denkt. En de sociale kant speelt ook een grote rol.’

Alerter en levendiger

Nog minder dan naar de fysieke impact is er afdoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar naar mentale voordelen, ook al wijzen ijsberen collectief op het belang van hun hobby voor hun algemene welbevinden. Tipton leidde in 2018 wel een spraakmakende studie over de impact van koudwaterzwemmen op een zwaar depressieve jonge vrouw van 24. ‘Na twee sessies zei ze in tranen dat het verschrikkelijk was, maar ze wilde voortdoen. Na zes sessies zei ze nooit zo gelukkig te zijn geweest. Uiteindelijk ging ze regelmatig zwemmen en geraakte ze op lange termijn van de medicatie af. Er gebeurt dus wel degelijk iets. En ja, dat kan een placebo-effect zijn. Maar dat maakt niets uit als het je beter doet voelen.’

Het was een kleinschalig onderzoek, maar bij die psychologische effecten hoort een biologische hypothese, zegt Tipton. ‘Koud water maakt je alerter, opgewekter, levendiger. Dat kan komen omdat de plotse val in huidtemperatuur stresshormonen als adrenaline en cortisol vrijgeeft en endorfines worden losgelaten om de pijn te bestrijden. Dat zijn mood changers.’ Er zijn bovendien aanwijzingen dat die blootstelling aan de stressfactor kou helpt om andere vormen van stress de baas te kunnen. Van atleten is geweten dat als ze gewend zijn aan de kou ze ook beter kunnen presteren op hoogte. Zulke ‘crossadaptatie’ doet vermoeden dat koudwaterzwemmen het lichaam kan trainen om, zoals veel zwemmers getuigen, de vele vormen van alledaagse stress het hoofd te bieden.

‘Het geeft een gevoel van voldoening en opwinding, omdat je iets hebt overleefd’, zegt Tipton. ‘Het is dan ook een van de meest stresserende omgevingen voor een subtropisch landdier. Je lichaam start alle mogelijke fight-or-flightreacties op om uit die situatie te geraken. Maar omdat je het in een veilige omgeving doet, en dus niet onverwacht in koud water valt, ken je geen echte angst. Als je het een paar keer doet, weet je brein ook dat het geen bedreiging meer is.’ Veel ijsberen omschrijven het als een oergevoel. Een sprong uit de comfortzone van ons sedentaire leven op constante kamertemperatuur.

Een betere soort kou

Bij mij gaan de laatste twee lengtes me iets beter af. Na amper een handvol minuten in het water is het een blij weerzien met het trapje waarlangs ik me weer uit het bad kan hijsen. Jacobs wacht me met een brede glimlach op. Mijn vel brandt, maar het is niet ondraaglijk. Als ik een minuut later in de kleedkamer sta, begint het rillen. In de kantine, bij een kop thee citroen en een borrel Elixir d’Anvers, knikken habitués me toe met een glimlach die signaleert: welkom bij de tribe.

Echt euforisch voel ik me niet, al geeft het voldoening iets elementairs te hebben overwonnen. De tinteling van mijn buitenste laag duurt de hele avond voort. Het is een andere, betere soort kou dan ik gewend ben. Ik voel me fris, in alle betekenissen van het woord.