Eigenaar Gheysens veegt verliezen weg bij Antwerp

Topman Paul Gheysens van de projectontwikkelaar Ghelamco stopt zijn voetbalclub Antwerp nog eens 21,6 miljoen euro toe. Het geld dient om verliezen op te vangen en bijkomend te investeren.

De West-Vlaamse ondernemer Paul Gheysens blijft geld pompen in zijn voetbalclub Royal Antwerp FC. De topman van de projectontwikkelaar Ghelamco brengt 21,6 miljoen euro in bij The Great Old, leren de akten in het Staatsblad waarover Gazet van Antwerpen bericht.

Van dat bedrag is 13,6 miljoen omzetting van schuld. Daarnaast blijft 8 miljoen euro vers geld over. Daarmee verstevigt Gheysens via de vennootschap Goala, waarmee hij zijn belang in de club aanhoudt, zijn greep op Antwerp.

De operatie heeft te maken met de verliezen die de club onder andere door de coronacrisis in het voetbalseizoen 2020-2021 leed. Daarnaast dient het geld om te investeren in de uitbouw van de club, is te horen bij Antwerp. Hoeveel het verlies vorig jaar bedroeg, is niet bekend. De jongste jaarrekening is nog niet gedeponeerd bij de Nationale Bank. Het nettoverlies bedroeg in het seizoen 2019-2020 - dat met de eerste impact van corona - bijna 15 miljoen euro op een omzet van 33 miljoen euro. Het eigen vermogen bedroeg 4 miljoen euro.

Licentiecommissie

De cashinjectie komt bovenop de tientallen miljoen die Gheysens de club de voorbije jaren toestopte. 63 miljoen euro in de jaren 2019, 2020 en 2021, blijkt uit officiële documenten van de licentiecommissie. Die commissie waakt over de financiële gezondheid van onze clubs en bepaalt welke wat dat betreft in het topvoetbal kunnen blijven.

De regels rond maximaal toegelaten verliezen en kapitaalsinvesteringen staan door de coronacrisis on hold. Eigenaars als Gheysens kunnen daardoor - wellicht tijdelijk - in clubs investeren wat ze willen. Ook bij Anderlecht kwam recent een schuldomzetting door eigenaar Marc Coucke, gekoppeld aan een cashinjectie van 42 miljoen euro.