Financiële redding Anderlecht is rond

De financiële redding van Anderlecht is een feit. Er is wel één belangrijke wijziging tegenover het oorspronkelijke plan. Zowel Michaël Verschueren als Johan Beerlandt verkoopt zijn aandeel aan Marc Coucke.

Twee maanden nadat de grote lijnen van de financiële redding van Anderlecht bekend waren geraakt, is er nu ook een definitief akkoord. Dat omvat, zoals eerder gemeld door De Tijd, een schuldherschikking en een kapitaalinjectie voor in totaal 93 miljoen euro.

Eerst de schuldherschikking. Hoofdaandeelhouder Marc Coucke scheldt in één klap 51 miljoen euro schulden kwijt. Dat gebeurt via een omzetting van 18 miljoen euro schuld in kapitaal. De resterende 33 miljoen krijgt een uitstel van terugbetaling via een zogenaamde clausule van terugkeer naar een betere toestand (clause de retour à meilleure fortune). Dat komt erop neer dat het geld voor Coucke niet verloren is, maar dat het pas wordt terugbetaald als de club voldoende cash heeft. Intussen krijgt hij geen rente uitbetaald.