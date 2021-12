Financiële redding voetbalclub Anderlecht is rond

De financiële redding van Anderlecht is een feit. Het oorspronkelijke plan onderging op één punt een belangrijke wijziging. Zowel Michaël Verschueren als Johan Beerlandt verkoopt zijn aandeel aan Marc Coucke.

Er is een definitief akkoord over de financiële redding van voetbalclub Anderlecht. Dat omvat, zoals eerder gemeld door De Tijd, een schuldherschikking en een kapitaalinjectie voor in totaal 93 miljoen euro.

Hoofdaandeelhouder Marc Coucke scheldt 51 miljoen euro schuld kwijt. Dat gebeurt via een omzetting van 18 miljoen euro schuld in kapitaal. De resterende 33 miljoen krijgt een uitstel van terugbetaling. Dat gebeurt via een clausule van terugkeer naar een betere toestand. Dat komt erop neer dat het geld voor Coucke niet verloren is, maar dat het pas wordt terugbetaald als de club voldoende cash heeft. Intussen krijgt hij geen rente uitbetaald.

De essentie De financiële redding van RSC Anderlecht is rond. De deal draait rond een schuldherschikking en een stevige kapitaalinjectie van 93 miljoen euro.

Behalve Geert Duyck en Steven Buyse komt ook een derde figuur van investeringsfonds CVC aan boord: Michaël Lavrysen.

Johan Beerlandt (Besix) en Michaël Verschueren verkochten hun Anderlecht-aandelen.

Paars-wit is daardoor in één keer bijna schuldenvrij en heeft alleen nog een banklening van minder dan 10 miljoen op de balans staan. Financieel een wereld van verschil. De operatie was nodig omdat de club de voorbije seizoenen door jaren boven haar stand te leven grote verliezen had geboekt. Ze had daardoor de bodem onder haar reserves weggeslagen.

Bovendien krijgt de Belgische recordkampioen 42 miljoen euro vers geld. Dat komt voor meer dan de helft (24 miljoen) van een verrassend duo: RSCA-voorzitter Wouter Vandenhaute en Geert Duyck. Zij werken samen (50/50) via de vennootschap Mauvavie (letterlijk: Paars voor het leven).

De resterende 18 miljoen wordt ingebracht door Coucke en zijn zakenpartner Joris Ide (11 miljoen), Steven Buyse (de sterke man van het Brusselse CVC-kantoor, 5 miljoen) en - dat was nog niet bekend - CVC-vennoot Michaël Lavrysen (2 miljoen).

93 miljoen Reddingspakket Via de schuldherschikking en een kapitaalinjectie krijgt RSC Anderlecht met 93 miljoen euro ademruimte.

Duyck, Buyse en Vandenhaute kennen elkaar en hebben een gemeenschappelijk Anderlecht-verleden. Vier jaar geleden boden ze samen met enkele anderen op RSC Anderlecht. De kans is heel groot dat Lavrysen toen een van de onbekende partners was van het trio. Ook Johnny Thijs (ex-Bpost) maakte deel uit van dat consortium.

Exit

Er is nog een andere belangrijke wijziging in vergelijking met eind oktober. Twee van de historische aandeelhouders - Michaël Verschueren, zoon van de legendarische Anderlecht-manager Michel Verschueren, en Johan Beerlandt - hebben hun aandelen in de club verkocht aan Marc Coucke. Beerlandt, die al voor de entree van Coucke aandeelhouder was, kon niet door een deur met de voormalige topman van Omega Pharma.

Het aandeelhouderschap van Anderlecht zou er nu als volgt uitzien: Coucke en Ide (meerderheid), het duo Vandenhaute-Duyck (meer dan 25 procent), Buyse, Lavrysen, de familie Davignon en - symbolisch - de dochters van de familie Van den Stock, de voormalige eigenaar van Anderlecht. Het ancien régime - met onder anderen Alexandre Van Damme, de miljardair en telg van de controlerende families rond bierreus ABInBev - verdwijnt steeds meer naar de achtergrond bij de Brusselse club.

Met de reddingsoperatie willen de geldschieters Anderlecht zijn status als Belgische marktleider laten herwinnen.

Geert Duyck en Steven Buyse worden geen bestuurder bij paars-wit. Verschueren blijft wel bestuurder, net als Etienne Davignon. Anderlecht maakt tegelijk ook bekend dat sportief directeur Peter Verbeke benoemd is tot CEO.