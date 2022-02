Flanders Classics, de organisator van de Vlaamse voorjaarsklassiekers, schroeft zijn investeringen in de vrouwenkoers op. Het prijzengeld wordt vanaf 2023 even hoog als bij de mannen, in de Ronde van Vlaanderen dit jaar al. 'Dit is geen sociaal werk. We geloven in het commerciële potentieel van vrouwenwielrennen.'