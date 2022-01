Juridische overwinning brengt Djokovic stap dichter bij deelname Australian Open

Vorige week belandde de Servische tennisster Novak Djokovic in een vaccinatiestorm. Bij aankomst in Australië werd hij overgebracht naar een quarantainehotel, omdat zijn visum niet in orde bleek. Ongevaccineerde buitenlanders zijn niet welkom in 'the lucky country', waardoor Djokovic - die wellicht niet geprikt is - het land in principe niet binnen mag. De overheid beval een uitzetting, Djokovic ging prompt in beroep.