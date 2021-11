Juventus voert forse kapitaalverhoging door

Om de balans te versterken heeft de raad van bestuur het licht op groen gezet om een stevige kapitaalverhoging door te voeren. De bedoeling is 1,2 miljard aandelen uit te geven tegen 0,334 euro per aandeel. De huidige aandeelhouders kunnen per 10 bestaande aandelen in bezit intekenen op 9 nieuwe aandelen.