Magnus Carlsen opnieuw wereldkampioen schaken

De Noor Magnus Carlsen (31) heeft in Dubai zijn wereldtitel in het schaken verlengd. Carlsen regeert de sport sinds 2013.

Met winst in het elfde spel bouwde Carlsen een niet meer in te halen voorsprong uit op zijn opponent, de Rus Ian Nepomniachtchi: 7,5 versus 3,5. Het wereldkampioenschap draaide om de beste te zijn in een reeks van 14 partijen. Zoveel spelletjes had Carlsen niet nodig.