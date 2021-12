Nieuw miljoenenverlies toont waarom financiële redding Anderlecht cruciaal was

De voetbalclub Anderlecht heeft vorig seizoen een nieuw zwaar miljoenenverlies geleden. Een stevige kapitaalinjectie via enkele zakelijke toppers en een nieuw management moeten de start zijn van een paars-witte renaissance.

Met een nieuw nettoverlies van 29 miljoen euro in het seizoen 2020-2021 komt de voetbalclub Anderlecht uit op 99 miljoen verlies over de voorbije vier seizoenen. Door die jaren van zware verliezen is de spaarpot van de club weggespoeld, zegt de club in een gesprek met De Tijd. Paars-wit zat na het afgelopen seizoen met een negatief eigen vermogen van 52,2 miljoen euro. De schuld klom de voorbije jaren ook ver boven 100 miljoen euro.

Covidcrisis

De clubinkomsten zijn in 2020-2021 gedaald van 89 tot 72,6 miljoen euro. Tegenover de meerwaarde uit de verkoop van talent Jérémy Doku stond een flinke daling van de recurrente omzet die Anderlecht haalt uit de verkoop op matchdagen, sponsoring en merchandising (28,4 miljoen). Dat laatste is een gevolg van de covidcrisis, waarvan de club de negatieve impact inschat op 13 miljoen euro.

Tegenover de bijna 73 miljoen euro omzet stonden 100 miljoen kosten. Dat is wel een forse daling tegenover het seizoen 2019-2020 toen de kosten 122 miljoen bedroegen. Volgens Anderlecht zijn de spelerslonen met bijna een vijfde gedaald. De club zegt nog altijd bezig te zijn met de opkuis van een erfenis van 23 spelers met hoge lonen die door het vorige management gehaald zijn. Ze kostten de club geld zonder dat ze op het veld iets opbrengen. Dat probleem zou eind dit seizoen grotendeels van de baan moeten zijn.

Nog een veel te hoge historische kostenpost waren de hoge commissies voor makelaars. Die zijn in 2020-2021 met 3 miljoen euro gezakt tegenover het jaar ervoor. 'De bedoeling is dat de makelaarsuitgaven voort dalen, ook omdat de club nu leunt op een doorgedreven scoutingapparaat', luidt het.

Kostenspiraal

Het scenario van de financiële rampenfilm RSCA is de voorbije jaren meermaals verteld. Een kostenspiraal - met toplonen voor weinig renderende spelers en hoge makelaarskosten - duwde de club almaar dieper kopje-onder. Hoewel de inkomsten terugvielen door tegenvallend sportief succes bleef de club geld bijpompen in de hoop snel weer aan te knopen bij de hoogconjunctuur. Maar die aanpak duwde de club tot de rand van het faillissement.

Schermvullende weergave Peter Verbeke. ©Photo News

'Anderlecht had het uitgavenpatroon van een club op Champions League-niveau (met jaarlijks tientallen miljoenen euro's uit deelname aan het Europese tornooi, red.) zonder dat daar nog voldoende inkomsten tegenover stonden', zegt de pas aangestelde CEO Peter Verbeke. Hij maakte vorige week promotie als chef van het sportieve departement toen tegelijk een beslissing viel over een lang geplande schuldherschikking en kapitaalsoperatie. De cijfers van vorig seizoen tonen waarom die redding zo cruciaal was.

Het moet de start worden van een sportieve en commerciële renaissance van de club. 'Met voorlopig nog altijd minder middelen dan de andere topclubs', zegt Verbeke. 'Anderlecht deed het in de voorbije drie transferperiodes met een transferbudget van samengeteld 16 miljoen euro. Andere Belgische clubs beschikten over een veelvoud. Hoge transfersommen zullen we ook in de komende jaren niet betalen.'

Anderlecht zit op koers voor het begeerde play-offticket. Dat is de minicompetitie tussen de vier beste teams van het reguliere seizoen om de kampioen en deelnemers aan de Europese tornooien te bepalen. In het huidige businessplan is dat het belangrijkste doel: Europees voetbal halen.

Breken met verleden

Het nieuwe management stelt te zullen breken met het beleid van het verleden. Daarvoor is een jong team samengesteld rond CEO Peter Verbeke. Boven Verbeke staan de hoofdaandeelhouder Marc Coucke en voorzitter Wouter Vandenhaute. Die stapt nu ook financieel in de club met Geert Duyck van het investeringsfonds CVC. Ook Steven Buyse en Michael Lavrysen van datzelfde CVC stoppen geld in de club. Een groep historische aandeelhouders is zo goed als volledig verdwenen.

Schermvullende weergave Marc Coucke, Wouter Vandenhaute en Geert Duyck zijn de sterkhouders van het nieuwe Anderlecht.

De komst van de nieuwe zakelijke toppers versterkt Anderlecht niet alleen financieel. De link met CVC - het trio investeert wel onder persoonlijke titel - is ook interessant bij het aanpakken van een tweede grote werf.

Anderlecht wil ook zijn commerciële machine een grondige make-over geven. Verbeke ging met de kam door de werking van de club. De conclusie was dat er in de extrasportieve organisatie nog efficiëntiewinst te boeken valt.

Data en digitalisering

Anderlecht wil de omslag maken naar data en digitalisering bij verdere commercialisering. Laat net dat een stokpaardje zijn van CVC, dat momenteel zwaar investeert in de profsport. Het fonds detecteert ondergewaardeerde merken die met de juiste hefboom flink meer cash kunnen genereren. Een bijkomend voordeel is dat Anderlecht via zijn nieuwe investeerders toegang krijgt tot gespecialiseerde techbedrijven in de portefeuille van CVC.

De verse cash dient om Anderlecht er eenmalig bovenop te helpen. De bedoeling is dat de club zelf zijn broek ophoudt en winst haalt uit eigen werking. Dat moet onder meer door talenten uit de opleiding te gelde te maken, net als door de rekrutering van voetballers die met een flinke meerwaarde verkocht kunnen worden.