Nike zoekt remontada in China

Amerikaanse studenten en Chinese shoppers overschaduwen een remonte van de beurskoers van Nike.

De glans is wat van de swoosh, het merkteken van Nike. De sportartikelenreus is er zondag afgelopen door zijn rivaal Adidas. Die hielp met een nieuwe hightechloopschoen de Ethiopische Tigst Assefa aan een wereldrecord op de marathon in Berlijn. Ook het aandeel Nike kan een opkikker gebruiken, want sinds begin dit jaar dook de beurskoers een vijfde lager. Dat is de op een na slechtste prestatie in de Dow Jones.

Nike geeft donderdag cijfers vrij over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023-2024. De analistenconsensus komt uit op 13 miljard dollar omzet en een winst per aandeel van 0,75 dollarcent. Dat ligt grotendeels in lijn met de prestaties over hetzelfde kwartaal vorig jaar. Nike had zelf een omzetstijging van 0 tot 2 procent vooropgesteld.

Nike heeft zorgen op zijn Amerikaanse thuismarkt, goed voor ongeveer 42 procent van de verkoop. Door de mix van inflatie en hun tijdens corona opgebouwde spaarpot, die inmiddels leeg is, houden Amerikanen de hand op de knip. Luxemerken zagen de blingblingshoppers al afhaken en nu zijn er signalen dat Joe Sixpack de aankoop van een nieuw paar sneakers of hoody uitstelt.

Studieschuld

Bovendien blijkt uit een rondvraag van de financiële dienstverlener Jefferies dat vooral studenten van plan zijn te besparen op schoenen, kleren, restaurants, concerten en andere vrijetijdsuitgaven. Vanaf oktober moeten zij weer maandelijks hun studieschuld aflossen. Jefferies zegt dat het uitstelgedrag de Amerikaanse bedrijven maandelijks tot 9 miljard dollar kan kosten.

Voor de pandemie was de verkoop in China gestegen tot bijna een vijfde van de omzet, in covidtijd viel dat terug tot 14 à 15 procent. Adrienne Yih Analiste Barclays

De beleggers kijken vooral uit naar de prestaties in China. 'Voor de pandemie was de verkoop in China gestegen tot bijna een vijfde van de omzet, in covidtijd viel dat terug tot 14 à 15 procent', zegt Barclays-analiste Adrienne Yih in The Wall Street Journal. 'Nike moet in China dubbelcijferige groei kunnen voorleggen om aan te tonen dat die markt de steunbeer kan zijn onder toekomstige koersgroei.'