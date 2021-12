Spaans voetbal tankt 5 miljard euro voor tv-rechten

De binnenlandse tv-rechten van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga leveren de profclubs de komende vijf jaar 4,95 miljard euro op. Dat geld komt boven op een deal van net geen 2 miljard tussen La Liga en het Britse investeringsfonds CVC.

La Liga, het bedrijf boven de Spaanse topclubs, kondigt een verbetering aan van zijn binnenlandse tv-deal. Voor de periode 2022-2027 leggen Movistar - de grootste aanbieder voor internet, vaste en mobiele telefonie in Spanje en een onderdeel van de telecomreus Telefonica - en de Britse sportstreamingdienst DAZN 4,95 miljard euro op tafel voor de uitzendrechten van La Liga.

990 miljoen jaarlijkse opbrengsten De nieuwe tv-deal levert de Spaanse clubs in de periode 2022-2027 jaarlijks 990 miljoen euro op.

De deal zit complex in elkaar. De tv-rechten van La Liga worden 'verdeeld' over DAZN en Movistar, wat erop neerkomt dat beide spelers de rechten hebben om elk vijf wedstrijden per week uit te zenden. Er is wel een uitzonderingsperiode van drie speeldagen in het seizoen die integraal bij Movistar zitten. Ook de uitzendrechten voor op café en restaurant bekeken wedstrijden en voor La liga Smartbank - de Spaanse tweede klasse - moeten nog worden verdeeld.

Volgens La Liga verbeteren de clubs zich lichtjes met de nieuwe deal. De vorige overeenkomst uit 2018 leverde 2,94 miljard euro op over drie jaar. Dat kwam neer op 980 miljoen euro per seizoen, terwijl dat de komende vijf seizoenen 990 miljoen zou zijn. 'Dat biedt onze clubs op middellange termijn meer stabiliteit en geeft extra zekerheid voor mogelijke investeerders', maakt La Liga zich sterk.

Spanje heeft het almaar moeilijker om financieel op te boksen tegen de cashmachine van de Engelse Premier League. De supersterren en wereldmerken Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben de competitie intussen verlaten. Corona sloeg in het seizoen 2019-2020 een gat van 8 procent. Volgens cijfers van de consultant Deloitte zagen de clubs hun inkomsten terugvallen tot 3,1 miljard. In de Premier League bedroegen die inkomsten 5,1 miljard en in de Duitse Bundesliga 3,2 miljard.

CVC

Tegen de achtergrond van dat financiële noodweer stemden de Spaanse clubs deze week ook in met een deal met het Britse investeringsfonds CVC. Dat telt 1,99 miljard neer voor een belang van 8,2 procent in een nieuw op te richten bedrijf dat de commerciële belangen van 37 van de 42 Spaanse topclubs vertegenwoordigt. Dankzij de deal krijgt CVC de komende 50 jaar een aandeel in de mediarechten van die clubs.

Dat laatste is tegen het zere been van de topclubs Real Madrid, FC Barcelona, de traditieclub Athletic Bilbao en het kleinere UD Ibiza, die niet instemden met de de deal. Te elfder ure lanceerden ze een alternatief voorstel, 'Project Sustainable'. Die marktoperatie zou de clubs eveneens 2 miljard opleveren, die vervolgens op 25 jaar terugbetaald wordt a rato van 2,5 tot 3 procent interest. Volgens de initiatiefnemers komt dat op termijn 12 miljard euro goedkoper uit dan de CVC-deal.