Spaanse topclubs in verweer tegen miljardendeal in La Liga

Real Madrid-goudhaantje Vinicius Jr. in actie tegen Athletic Club.

FC Barcelona, Real Madrid en Athletic Bilbao hebben een voorstel klaar als alternatief voor de miljardendeal tussen de Spaanse competitie en de investeringsreus CVC.

De voorzitters van de Spaanse profclubs stemmen volgende week over een deal tussen La Liga en het Britse CVC. Dat laatste heeft 2 miljard euro veil voor dik 10 procent in La Liga Impulso, een nieuw bedrijf dat alle financiële belangen van het Spaanse profvoetbal zou overzien.

Onder dat voorstel zou de 2 miljard euro die CVC in La Liga pompt verdeeld worden onder de clubs als een intrestloze lening, en zo hun financieringsnoden vullen. Maar de topclubs Real Madrid en Barcelona zijn niet te spreken over dat voorstel, omdat CVC zich in de deal voor 50 jaar van een aandeel van de mediarechten van de clubs verzekert.

De essentie Volgende week stemmen de Spaanse profclubs over een miljardendeal met het investeringsfonds CVC.

FC Barcelona, Real Madrid en Athletic Club de Bilbao hebben een alternatief voorstel uitgewerkt, dat volgens hen financieel aantrekkelijker is voor de clubs.

Daarbij zou 2 miljard schuld worden opgehaald ter financiering van de clubs, maar wordt niet geraakt aan hun mediarechten, waar CVC op uit is.

Het alternatieve voorstel zet de relaties tussen La Liga en de topclubs andermaal op scherp.

Dat de toppers uit Barcelona en Madrid nog altijd hopen hun aantrekkingskracht extra te verzilveren in een Europese supercompetitie is daar niet vreemd aan. Hoewel dat oorspronkelijke voorstel onder luid protest van fans en politici naar de achtergrond verdween, is het niet dood en begraven.

Door het verzet van de twee topclubs - en de traditieclub Athletic - paste La Liga de CVC-deal al aan, waardoor de drie buiten het voorstel vallen. Maar dat vinden ze onvoldoende, blijkt nu. Met een alternatief financieringsvoorstel hopen de clubs de CVC-deal alsnog van de baan te rijden.

Project Sustainable

In het door de zakenbanken JP Morgan, Bank of America en HSBC uitgewerkte voorstel - dat de naam Project Sustainable meekreeg - zou een 'special purpose vehicle' worden opgericht. Dat zou naar de markt trekken om 2 miljard euro op te halen om de clubs mee te financieren, die vervolgens op 25 jaar terugbetaald wordt a rato van 2,5 tot 3 procent interest.

Volgens de initiatiefnemers zou dat op termijn 12 miljard euro goedkoper uitkomen voor de Spaanse profclubs in vergelijking met het opofferen van een deel van de mediarechten voor 50 jaar.

De competitie-uitbater La Liga, die op 10 december de CVC-deal goedgekeurd hoopt te krijgen, noemt het voorstel van het trio 'hypothetisch' en 'geïmproviseerd zonder een minimum aan onderbouwing'. La Liga waarschuwt de andere clubs al langer dat de topclubs hun eigen belang boven het algemene belang willen plaatsen, met de voorlopig afgevoerde Super League als bewijsstuk.

Messy/i

Schermvullende weergave Dat Lionel Messi in Parijs speelt, doet veel Barça-fans nog steeds pijn aan het hart. ©Photo News

Dit jongste voorstel verhoogt opnieuw de spanning tussen La Liga en de topclubs. Die is, zeker sinds de demarche rond de European Super League, te snijden. Dat La Liga afgelopen zomer het been stijf hield over de financiële regels, wat uiteindelijk leidde tot een exit van de superster Lionel Messi bij FC Barcelona, deed evenmin goed aan de relaties.