In de 26ste minuut van de wedstrijd Schotland-Zwitserland scoorde Xherdan Shaqiri woensdagavond de gelijkmaker voor de Zwitsers en enkele seconden later herinnerden we ons, dankzij Google, zijn bijnaam: de Messi van de Alpen. Als we zoiets lezen, verschijnt er een grote lach op ons gezicht. De Messi van de Alpen. Daarin zit alles. Iets groots, iets kleins, iets dat vertedert, relativeert en toch ook eert.