Rechter laat 100 sites blokkeren die illegaal sport streamen in ons land

De telecombedrijven in ons land hebben bijna 100 websites geblokkeerd die vooral Belgisch voetbal illegaal uitzonden. Ze deden dat na een uitspraak in een rechtszaak, die past in de opgevoerde strijd tegen piraterij.

In volle ontknoping van de titelstrijd in het Belgisch voetbal is er een stevige primeur in de strijd tegen kijken naar sport zonder ervoor te betalen. Voor het eerst zijn de telecombedrijven Proximus, Telenet, Orange en VOO overgegaan tot de blokkering van bijna 100 sites die illegaal livesport uitzonden, en dan vooral matchen van de Belgische Jupiler Pro League. Dat gebeurde afgelopen weekend op bevel van de rechter in een zaak die was ingespannen door DAZN, de rechtenhouder van onder meer het Belgisch voetbal.

Het bedrijf is eigenaar van de Eleven Sports-kanalen die vanaf het volgende seizoen omgedoopt worden in DAZN. DAZN kreeg van de rechter gelijk dat de sites een inbreuk plegen op zijn auteursrechten, met name het eigendom van de mediarechten op het Belgisch voetbal. Het gaat volgens het bedrijf om sites die opereren vanuit alle windstreken, in België maar vooral het buitenland.

Het is de eerste keer dat sites worden geblokkeerd die livesport uitzenden. Eerder waren er al acties rond het illegaal streamen van films en series. DAZN spreekt van een uitspraak met een hoge precedentwaarde. 'De actie van afgelopen zaterdag is de eerste van vele die nog komen gaan', luidt het.

De telecombedrijven hadden eerder laten weten dat blokkeren alleen zou kunnen op rechterlijk bevel. Maar ook dat ze aan de zijde staan van rechtenhouders die beslissen juridische stappen te zetten tegen illegale platformen, of het nu over films, series of livesport gaat.

Profiel DAZN Vanaf volgend seizoen wordt in België de bekende merknaam Eleven Sports vervangen door DAZN. Dat heeft alles te maken met de overname van de sportzender door DAZN Group in 2022. Dat bedrijf van de Brits-Amerikaanse miljardair Len Blavatnik is wereldwijd actief en heeft de rechten op het Belgische voetbal, maar ook op het Spaanse, Duitse, Franse en Italiaanse. Het is ook rechtenhouder op het American Football (NFL), de NBA en de vechtcompetitie UFC, die erg populair is onder jongeren. DAZN Group meldde voor het boekjaar 2022 een nettoverlies van 1,3 miljard euro op 2,2 miljard opbrengsten. Het bedrijf voerde sindsdien een grondige reorganisatie door, onder meer met een extra levenslijn van zijn eigenaar, om richting break-even te evolueren.

'Nog maar het begin'

'Piraterij en het illegaal gebruik van content (alle vormen van kijk- en luisterentertainment, red.) is de voorbije jaren gewoon geworden', stelt DAZN. 'Volgens de Audiovisual Anti-Piracy Alliance (een internationale sectororganisatie, red.) consumeert bijna 6 procent van de Belgen regelmatig illegale content, tegenover een Europees gemiddelde van 4,5 procent. In de leeftijdsgroep 16-24 jaar loopt dat zelfs op tot 20 procent.'

'Deze eerste actie is het begin van de concrete strijd tegen piraterij en illegale consumptie van content. Het is hoog tijd dat we ons bewust worden van de negatieve impact van dat fenomeen en dat we de toegang tot illegale content een halt toeroepen', zegt Massimo D'Amario, de topman van Eleven/DAZN België.

Bijna een half miljoen Belgen consumeren illegale content. De geraamde jaarlijkse verliezen door het illegaal uitzenden van voetbal bedragen 134 miljoen euro. Lorin Parys CEO Pro League

CEO Lorin Parys van de Pro League, de koepel boven de profclubs, noemt de inkomsten uit uitzendrechten een van de pijlers van het Belgisch voetbal die zowel amateurs als profs ondersteunt. 'Bijna een half miljoen Belgen consumeren illegale content. Dat heeft een direct en schadelijk effect op het hele ecosysteem van sportorganisaties, rechtenhouders en contentmakers. De geraamde jaarlijkse verliezen door het illegaal uitzenden van voetbal bedragen 134 miljoen euro, waar bovenop nog een tekort van bijna 24 miljoen euro aan btw-inkomsten voor de overheid en de burgers komt.'

Kabelknippen

De opgevoerde strijd tegen piraterij valt niet los te zien van de bredere evolutie in het medialandschap. Steeds meer wordt de analyse gemaakt dat vooral de allergrootste en populairste competities nog meer inkomsten uit sportrechten kunnen halen. Elders wordt in het beste geval uitgegaan van stagnatie, waardoor illegale streaming doorweegt.

Tegelijk vinden rechtenhouders steeds betere bondgenoten in de telecombedrijven. Dat komt omdat livesport een van de laatste redenen is om nog een klassiek tv-abonnement te nemen. Livesport en live-entertainmentshows vertragen het kabelknippen en de exodus van adverteerders.