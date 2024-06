Topman Belgische voetbalbond Piet Vandendriessche: 'Het financiële beheer moet veel beter'

De voetbalbond is meer dan ooit België in het klein. Door een groter dan verwacht budgettair deficit moet Piet Vandendriessche, sinds januari de CEO, werken aan een mix van verse inkomsten en besparingen. ' Ik was gebrieft dat er uitdagingen waren, ook financieel, maar ik ben geschrokken dat het gat zo groot bleek.'

'Iemand zei me onlangs tijdens een etentje: 'Piet, het voetbal gaat je veranderen'.' Piet Vandendriessche (59), sinds een halfjaar de nieuwe topman van de Belgische voetbalbond, kijkt met een grijns naar zijn woordvoerder. 'En, Marie, wat denk je? Loop ik al naast mijn schoenen?'

Een zwevend type ziet de geboren Ardooienaar er niet uit. Professioneel geniet Vandendriessche de reputatie van een gedisciplineerde manager als het op cijfers aankomt, met een groot internationaal en Belgisch adresboek. Dat bouwde hij op in zijn 35-jarige carrière bij de consultant Deloitte, waarvan de laatste zeven jaar als topman van het Belgische filiaal.

Fluitconcert

We spreken hem dinsdag in zijn kantoor in het hoofdkwartier van de voetbalbond in Tubeke, met zicht op de trainingsvelden en de tribune van het Proximus Basecamp voor de Rode Duivels, de Red Flames en de jeugdploegen. 's Avonds zal hij vijf uur rijden naar Stuttgart, waar België woensdagavond Oekraïne trof voor het derde, het beslissende duel in de groepsfase van het EK voetbal. Hij zag er hoe België zich plaatste voor de achtste finales, weliswaar met een striemend fluitconcert van de eigen fans.

Ik heb vooraf goed nagedacht of ik deze job wel zou aannemen. Maar ik heb de impact van het voetbal wel onderschat. Piet Vandendriessche CEO Belgische voetbalbond

Die pijnlijke reactie bevestigde nog eens de andere wereld waarin hij is beland en waarnaar hij in het gesprek had verwezen. 'Ik heb vooraf goed nagedacht of ik deze job wel zou aannemen en - ik ga niet liegen - of ik wel zin had in de media-aandacht die er bij momenten uit zou volgen. Maar ik heb de impact van het voetbal wel onderschat. Iedereen heeft er een mening over - van de CEO's bij een event waar ik vorige week was tot de mensen op straat. Of het nu over de tactiek van de Duivels, over de refs of over de VAR is. Meestal is geven ze die mening ook zonder dat ik er zelf naar vraag. Dat is soms een beetje vervelend. (lachje)'

Zijn aanstelling volgt uit een zoveelste clash van ego's bij de bond. Zijn voorganger Peter Bossaert ging ten onder in een strijd met voorzitter Paul Van den Bulck, die niet veel later zelf ook sneuvelde. Met Pascale Van Damme als voorzitster, wier contract vrijdag met twee jaar werd verlengd, en Vandendriessche als CEO staat voor het eerst een duo zonder professioneel voetbalverleden aan het hoofd van de Belgische bond.

Bio Piet Vandendriessche Jurist en fiscalist Piet Vandendriessche (59) begon na studies aan de KU Leuven in 1988 als consultant bij Arthur Andersen en na een overname in 2002 bij Deloitte.

Was van 2016 tot mei vorig jaar de CEO van Deloitte België.

Is sinds januari 2024 de CEO van de voetbalbond.

Is bestuurder bij hr-dienstenbedrijf SD Worx.

'Er is veel gezegd en geschreven. Grote woorden soms ook. Het is normaal dat er verschillende belangen zijn en dat de baas die moet zien te verzoenen. Dat was ook zo bij Deloitte: de regelgevende en de politieke overheid, de medewerkers en de partners, de internationale organisatie. Hier zijn dat het prof- en het amateurvoetbal, de politiek en de internationale federaties en bonden. Ik ben dat gewoon. Of ik schrik had voor de reputatie van de bond? Goh, niet echt.'

Miljoenenpremies

Het begin van zijn nieuwe baan begon allerminst zonder zorgen. De voetbalbond leed in 2023 een verlies van 11 miljoen euro. Een verlies mag dan wel ingecalculeerd zijn in jaren dat er geen EK of WK - met de daaraan verbonden miljoenenpremies - is, dat van vorig jaar bedroeg wel bijna het dubbele van wat begroot was. De deelname aan het EK van dit jaar levert de bond - nu de Duivels de achtste finales haalden - 11 miljoen euro op, en eventuele winst van het toernooi bijna 30 miljoen euro.

Is ver doorstoten in het toernooi een must voor de voetbalbond?

Piet Vandendriessche: 'Sportief uiteraard, financieel niet meteen. In ons budget is alleen rekening gehouden met de premie voor de EK-kwalificatie, vanaf een plaatsing voor de achtste finales is alles extra. Zo wil ik het ook zien: als een plus, niet als iets om putten te vullen.'

We zijn te afhankelijk van de inkomsten uit grote toernooien. Piet Vandendriessche CEO Belgische voetbalbond

'We zijn te afhankelijk van de inkomsten uit grote toernooien. Sportief beleven we dan wel nog altijd goede tijden, we moeten er ook rekening mee houden dat er mindere jaren kunnen komen. Daarom wil ik een beter evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, ook zonder toernooipremies.'

Hoe kan het dat een voorzien verlies van 6 miljoen euro bijna dubbel zo hoog uitkomt?

Vandendriessche: 'Bij de opmaak van het budget was ik niet betrokken. Ik ben er pas sinds januari. Ik was gebrieft dat er uitdagingen waren, ook financieel, maar ik ga er niet flauw over doen: ik ben geschrokken dat het gat zo groot bleek. Het komt deels door een veel te optimistische budgettering. Het tijdelijke machtsvacuüm door de wissels aan de top heeft daarbij niet geholpen.

'Daarnaast waren er ook tegenslagen. We liepen 2 miljoen euro mis door een wedstrijd zonder publiek en de tegenvallende opkomst voor een aantal thuismatchen. Dat de partij tegen Israël in september niet met publiek kan plaatsvinden, betekent opnieuw rond het miljoen euro minder inkomsten. Ook 2024 kondigt zich aan als een lastig jaar om break-even te draaien. Opnieuw omdat het budget niet bijzonder accuraat opgesteld was. De inkomsten zijn te hoog gezet, de kosten te laag. '

Uw voorgangers hebben er nogal een potje van gemaakt.

Vandendriessche: 'Goh. Ik wil benadrukken dat de bond op veel vlakken een moderne organisatie is. Maar op twee vlakken kunnen we beter. Het financiële management is te weinig gedisciplineerd. Alle departementen - het sportieve, het commerciële, het disciplinaire en de arbitrage - moeten een beter zicht hebben op de juiste cijfers en daar maandelijks correct over rapporteren. De nieuwe financiële directeur is dat in orde aan het brengen.'

Ons IT-systeem is verouderd. Dat moet over twee jaar vervangen zijn. Piet Vandendriessche CEO Belgische voetbalbond

'Een tweede probleemgeval is het verouderde IT-systeem. Dat moet over twee jaar vervangen zijn door een nieuwe backoffice. Dat is een must, met 10.000 wedstrijden per week. Dat project, Fenix, kost enkele miljoenen. Het wordt volledig gefinancierd met geld uit de solidariteitsbijdragen van de UEFA en de FIFA.'

Is de belangrijkste conclusie dat u fors gaat besparen?

Vandendriessche: 'In combinatie met nieuwe inkomsten. Het heeft al wat stof doen opwaaien in de media, maar de bijdrage per aangesloten lid bij de amateurclubs gaat omhoog. Die bijdragen waren al decennia niet meer aangepast, terwijl de dienstverlening aan de clubs fors verhoogd is. De beslissing was vorig jaar al genomen en ik vind ze verdedigbaar.'

De top van het voetbal bestaat bij de gratie van een brede basis. Dreigt u niet de tak waarop u zit, af te zagen?

Vandendriessche: 'Het blijven wel democratische tarieven, hé. De bijdrage is ook maar een fractie van wat clubs in totaal vragen - sommige 500 euro per jaar of meer. De tariefverhoging zal niet plots een vijver van 560.000 voetballers doen opdrogen. Een op de drie jongens tussen 7 en 15 voetbalt. Het aantal voetballende meisjes blijft fors stijgen.'

U sloot een nieuwe deal met BMW, dat al jaren sponsor is. Zit er nog rek op die inkomsten?

Vandendriessche: 'Geen forse groei, ook omdat het niet de meest zekere economische tijden zijn. Ik zie meer kansen in de rendabilisering van ons Basecamp (hij wijst door het raam naar de tribune buiten, red.). Dat omvat een hal met een capaciteit voor ongeveer 2.000 mensen. Daarin kunnen bedrijfsevents plaatsvinden. We hebben daarvoor een contract afgesloten met een bedrijf. Ten slotte werken we ook al even aan de verkoop van twee oude bondsgebouwen die ons hopelijk dit jaar de nodige miljoenen oplevert.'

En besparen?

Vandendriessche: 'Het is een waslijst aan kleine en iets grotere maatregelen. Veel nieuwe aanwervingen zullen we niet doen, maar belangrijke technische vacatures worden ingevuld. Daarnaast geldt omzeggens een rekruteringsstop. De bond wordt slanker, met minder personeel dan de huidige 250 mensen bij de bond en de regionale federaties Voetbal Vlaanderen en de Franstalige ACFF. Een afslanking tot hoeveel? Daar plak ik geen cijfer op.'

De bond wordt slanker, met minder personeel dan de huidige 250 mensen bij de bond en de regionale federaties. Piet Vandendriessche CEO Belgische voetbalbond

'Een belangrijk punt is ook dat 6,5 miljoen van de 11 miljoen euro verlies is ontstaan door de tekorten bij de regionale federaties bij te passen. Ik mik erop om die zelfbedruipend te krijgen. De hogere bondsbijdrage voor de clubs speelt daarin een rol, omdat dat geld vooral via die regionale federaties passeert. Ik denk dat ook besparingen mogelijk zijn door te snoeien in een aantal dubbelfuncties bij bond en in de federaties. Sinds de regionalisering zijn daar wat inefficiënties ontstaan.'

