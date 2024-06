De Europese afdeling van de voetballersvakbond FIFPRO vraagt via een Brusselse rechter doorverwijzing naar het Europese Hof van Justitie in een zaak rond overdreven fysieke belasting van voetballers. Een nieuw gepland WK voor clubs, dat boven op een al overladen kalender komt, is de druppel die de emmer doet overlopen.