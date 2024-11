Vlaamse spin-off Brailsports schat hoeveel je moet trainen om maximaal te presteren

Schatting

Brailsports wil een alternatief bieden voor de lactaattest, een klassieke inspanningstest die de conditie van een atleet meet, maar vaak nadelen heeft. Die test vraagt de atleet om in het rood te gaan, maar dat is slechts een momentopname. Door de hartslag, de wattage en het tempo van de atleet te meten, kan Brailsports de impact op de lactaatdrempels van een individuele atleet na elke training schatten. Daarvoor volstaan vier weken van historische data. ‘Vernieuwend hier is dat niet alleen de vaak bestudeerde anaerobe lactaatdrempel (die verzuring meet, red.), maar ook de aerobe drempel (die uithouding meet, red.) wordt geschat’, zegt Bart Nonneman, sportcoach en medeoprichter van Brailsports.