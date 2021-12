Sportbonden VS schikken misbruikzaak gymnastes voor 380 miljoen dollar

De vergoeding gaat naar honderden atletes die in een periode van drie decennia seksueel misbruikt werden door teamarts Larry Nassar.

Na een juridisch gevecht van meer dan vijf jaar hebben de atletes maandag een deal gesloten met de Amerikaanse turnbond en het Amerikaans Olympisch Comité. De bonden en hun verzekeraars betalen in totaal 380 miljoen dollar (336 miljoen euro) voor het grootste misbruikschandaal uit de Amerikaanse sportgeschiedenis. Naast de schadevergoeding krijgen slachtoffers van misbruik voortaan ook een zetel in de raden van bestuur van de twee sportbonden.

Het was sportarts Larry Nassar die gedurende bijna veertig jaar bij de turnbond en het olympisch comité in dienst was. Daar vergreep hij zich lange tijd aan vaak zeer jonge atletes. Onder hen goudenmedaillewinnaressen als Aly Raisman, McKayla Maroney en Simone Biles. Toen de zaak eenmaal aan het licht kwam, moest niet alleen Nassar het ontgelden, maar kregen ook de sportbonden de volle laag.