‘Sportoase vraagt de gemeenten geen extra geld, wel vertrouwen’

Sportoase blijft ondanks twee moeilijke coronajaren investeren in sportcentra via een model van publiek-private samenwerking (pps). ‘We vragen de gemeenten geen extra geld, wel vertrouwen.’

Het is een grijze, winderige en regenachtige woensdagnamiddag als we de Antwerpse vestiging ‘Groot Schijn’ van Sportoase binnenstappen. Het ideale weer en tijdstip om je kinderen een uitstapje naar een zwemparadijs te gunnen. Hoewel we best wel wat gezinnetjes zien die dat idee in de praktijk brengen, is van een overrompeling geen sprake.

Speelt de coronacrisis de zwembaduitbater nog altijd parten? ‘Afhankelijk van de site waren we hersteld tot 75 à 90 procent van het precovidniveau, en dat ging in stijgende lijn. Maar de jongste weken zien we de mensen weer voorzichtiger worden’, zegt Michaël Schouwaerts, de algemeen directeur van Sportoase, in het restaurant van het sportcomplex. Toch laat hij zich niet uit zijn lood slaan. ‘Ik denk niet dat een nieuwe lockdown nodig zal zijn. In elk geval hebben we geleerd ermee om te gaan.’

De essentie Sportoase slaagde er tijdens de moeilijke coronajaren in het hoofd boven water te houden

De groep zit in expansiemodus, met de recente opening van Groot Schijn in Deurne (Antwerpen), een Limburgse overname en mogelijk nieuwe complexen in enkele gemeenten.

Het bedrijf werd recent helemaal overgenomen door groep Van Roey.

De bijna 20 zwembaden en andere faciliteiten van Sportoase moesten vorig jaar zowat 5 maanden verplicht de deuren sluiten en een groot deel van de 400 werknemers op technische werkloosheid zetten. De groep slaagde erin bijna break-even te draaien, maar achter dat resultaat schuilen grote verschillen. Terwijl sommige vestigingen financiële ondersteuning nodig hadden van de moedermaatschappij, hielden andere het hoofd wel boven water.

Die verschillende snelheden hebben alles te maken met de aard van het bedrijf, dat 15 jaar geleden als een van de eerste op de trend van publiek-private samenwerking (pps) sprong. Gemeenten betalen Sportoase voor het bouwen, renoveren en/of uitbaten van sportinfrastructuur op hun grondgebied. Maar die toelagen zijn niet overal gelijk. Vooral vestigingen die zwaar afhangen van commerciële inkomsten, bijvoorbeeld zwembaden die sterk op recreatie gericht zijn, hebben last van corona.

‘We hebben voor elke vestiging een analyse gemaakt. Alleen waar extra steun echt nodig was, hebben we dat met de lokale overheid besproken. In slechts een paar gevallen hebben we eenmalige steun gekregen’, zegt Schouwaerts. ‘Vooral hebben we alle besturen gevraagd samen te werken om het vertrouwen van het publiek maximaal te behouden. We hebben zelf geïnvesteerd in extra luchtverversing, infoschermen en ontsmettingszuilen. Ook enkele van de nationale coronatestmomenten vonden bij ons plaats.’

Schaatsbaan en onderwatercentrum

In Wallonië wordt pps weinig toegepast, veel zwembaden worden nog door de gemeenten uitgebaat. Michaël Schouwaerts Algemeen directeur Sportoase

Sportoase heeft al 19 lokale pps-contracten op zak - na het Groot Schijn opent over enkele jaren ook een complex in het Kempense Lille - waarmee het bedrijf ongeveer even groot is als de verzamelde concurrentie. Ook thematisch is er uitbreiding. De site Groot Schijn omvat naast het zwembad en een fitnesszaal de eerste indoorijspiste van de groep. In het Limburgse Beringen nam Sportoase onlangs het onderwaterbelevingscentrum TODI over.

In Evergem, Sint-Niklaas en Bredene bieden zich mogelijk nieuwe pps-contracten aan. Wallonië blijft, op een vestiging in Waals-Brabant na, een blinde vlek op de kaart. ‘Daar wordt pps weinig toegepast, veel zwembaden worden nog door de gemeenten uitgebaat. Ze zijn ermee bezig, maar het vraagt veel tijd, ook door corona. We richten ons wel degelijk op heel België en niet alleen op Vlaanderen.'

Van Roey

Het aandeelhouderschap kleurt na een recente aandeelhouderswissel wel nog Vlaamser. Equans, een dochter van de Franse groep Engie, verkocht zijn 50 procent zopas aan de andere aandeelhouder, de Kempense groep Van Roey. Beide bedrijven nemen al sinds de oprichting de technische en bouwkundige aspecten van Sportoase voor hun rekening. Dat blijft ook na de aandelenwissel het geval.

Schouwaerts sluit niet uit dat zijn bedrijf vroeg of laat de grens over trekt, wellicht naar Nederland. Met Groot Schijn heeft hij een mooi visitekaartje om de gemeentebesturen daar te overtuigen. Zwembad en schaatsbaan huizen in een modern en ruim gebouw dat gebruikmaakt van enkele innovatieve technieken. ‘Het hele gebouw werd ontworpen in een virtueel BIM-model, waardoor we het ruimtelijk konden optimaliseren nog voor de eerste steen gelegd werd’, zegt Schouwaerts.

‘Het zwembad heeft een inox kuip, wat duurzamer is qua temperatuurgeleiding en slijtage. In het recreatieve gedeelte gebruiken we gebogen betonconstructies die met 3D-printing zijn gemaakt. Voor de verwarming gebruiken we geen gas, maar een combinatie van warmtepompen, zonnepanelen en warmterecuperatie. Het zwemwater recycleren we met een systeem van omgekeerde osmose, waardoor we minder vers leidingwater moeten gebruiken. Het chloorgebruik hebben we beperkt door een combinatie van andere zuiveringstechnieken in te zetten.’

Foodmaker

Ook op horecavlak is de vestiging een voorloper. Het restaurant van Groot Schijn wordt uitgebaat door Foodmaker, dat van gezonde kant-en-klare maaltijden zijn handelsmerk heeft gemaakt. Schouwaerts wil die ‘cobranding’ graag doortrekken naar de andere vestigingen van Sportoase, waar de catering uitbesteed is aan zelfstandige horeca-uitbaters.

Schermvullende weergave Lieven Vanlommel (Foodmaker)