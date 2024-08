Dat hij een deel van de zomer in Frankrijk zou doorbrengen, was het plan. Alleen had Thomas Van der Plaetsen twee weken Parijs voorzien, voor de tienkamp op de Olympische Spelen. Dat lukte niet en zo werden het drie dagen in de Auvergne. ‘Als atleet ben je een marionet. Pas je niet meer in het systeem, dan hebben ze genoeg anderen.’