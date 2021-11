Topvoetballers betalen vanaf volgend jaar meer RSZ. Maar aan de subsidies voor de clubs wordt voorlopig niet al te zwaar gesleuteld. Dat is het kernkabinet overeengekomen na een geladen zitting.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft het niet gehaald van de pletwals van lobbyisten, juristen en voetbalbonzen die de voorbije dagen over de regering- De Croo rolde. Dat ook zijn aangelengd voorstel om de fiscale subsidies voor het voetbal te plafonneren op maximum 12 miljoen euro per club - 6 miljoen voor de jeugdopleiding en 6 miljoen voor de investeringen in stadions - het niet zou halen, stond in de sterren geschreven.

De socialisten hadden oorspronkelijk de ambitie om de topvoetballers evenveel RSZ te laten betalen als elke werknemer, namelijk 13,07 procent. Omdat liberalen en Pro League maar een opbrengst van 30 miljoen wilden toestaan, wordt het tarief ongeveer 5 procent.

Nadat MR-voorzitter Georges- Louis Bouchez zich al maanden had opgesteld als de verdediger van het Belgische voetbal, wou ook Open VLD niet meer afstappen van de afspraak dat deze regering de subsidies met 43 miljoen zou inperken: 30 miljoen via de RSZ, 3 miljoen voor de makelaarsvergoedingen en 10 miljoen in de bedrijfsvoorheffing.

Het laatste voorstel van Van Peteghem zou volgens de Pro League een verlies van minstens 20 miljoen opleveren. Volgens de liga zou dat de dood betekenen van het Belgisch voetbal, op een moment dat bijna alle clubs moeten vechten om te overleven na de coronacrisis.

De Pro League diende deze week een tegenvoorstel in: een daling van het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort naar de overheid van 80 naar 75 procent, wat de clubs zo’n 6,5 miljoen zou kosten. Na een bijzonder woelig kernkabinet, waar Van Peteghem in de hoek werd geduwd door de liberalen en niet bijster hard werd gesteund door de andere Vivaldi-partijen, heeft dat voorstel het voorlopig gehaald. De regering voegde er zelf nog aan toe dat de bestedingsplicht voor jongeren wordt opgetrokken van 50 naar 55 procent. Maar telkens zonder plafonds, wat volgens Van Peteghem nodig was om in regel te blijven met Europa.

De strijd is echter niet helemaal gestreden. De afspraak is dat Van Peteghem tegen de begrotingscontrole van maart 2022 met een volwaardige hervorming komt. Voor de CD&V'er is het daarbij nog altijd de bedoeling dat de overheidssteun die de clubs krijgen wordt gereserveerd voor de jeugd en infrastructuur.

Vandenbroucke heeft wel deal op zak

Wel een definitief akkoord kwam er over het voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke om de sociale bijdragen (RSZ) die spelers betalen, te hervormen. De Vooruit-vicepremier had het veel makkelijker dan Van Peteghem omdat er vooral over de minimale RSZ-bijdrage van voetbalmiljonairs grote publieke verontwaardiging was en omdat hij al een akkoord sloot met de sportsector. Daarbij moesten ook de socialisten wel aardig wat water in hun wijn doen. De ambitie om de topvoetballers en topclubs evenveel RSZ te laten betalen als gewone werknemers (13,07 procent) en werkgevers (25 procent), moesten ze laten varen omdat de liberalen en de Pro League slechts een opbrengst van 30 miljoen wilden toestaan.

De liberalen blokten het plan-Van Peteghem af. In maart 2022 mag hij een nieuwe poging ondernemen.

Concreet komt er een lastenverschuiving van de goed betaalde naar de minder goed betaalde sporters. Wie minder dan 2.474 euro per maand verdient, zal geen RSZ meer betalen. Wie meer verdient zal een tarief van ongeveer 5 procent betalen. Een gelijkaardig stramien is er voor de werkgevers.

De kranten van DPG Media maakten een simulatie voor Simon Mignolet van Club Brugge, de best betaalde speler in eerste klasse. Op zijn loon van 285.000 euro per maand, betaalt hij nu 323 euro RSZ. Vanaf volgend jaar wordt dat een kleine 15.000 euro. Club Brugge ziet de rekening oplopen van 629 naar een goeie 27.000 euro. Volgens Vandenbroucke wordt met deze hervorming een systeemfout uit het verleden rechtgezet.