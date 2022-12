Terwijl de mondiale pers hem slachtte wegens de gemiste kansen in de do-or-diematch tegen Kroatië, toonde Rode Duivel Romelu Lukaku wie hij echt is. De 29-jarige spits is door zijn ontembare drang naar winnen en een opname in het pantheon van het voetbal allerminst de verwende huilbaby die van hem gemaakt is.