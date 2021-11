UCI onderzoekt klacht Nuyens tegen Wout van Aert

Wielrenner Wout van Aert stapte in 2018 vroegtijdig op bij Sniper Cycling, het team van ploegleider Nick Nuyens, en ging in dienst bij Jumbo-Visma, zijn huidige team. Nuyens vond dat niet kunnen en sprak van een contractbreuk. Het contract van Van Aert bij Sniper liep tot eind 2019.

In juni van dit jaar kreeg Nuyens gelijk van het Arbeidshof in Antwerpen. Zijn team kreeg een verbrekingsvergoeding van ruim 662.000 euro. Sniper en Nuyens eisten 1,1 miljoen euro plus een extra vergoeding voor de geleden schade. Door het vertrek van Van Aert hadden belangrijke sponsors afgehaakt en het team moest ophouden als procontinentaal wielerteam.